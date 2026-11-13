Türk balı manuka'dan aşağı değil: tahlil ve güven meselesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ali Korkmaz, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndaki stantta yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretilen meşe ve kestane ballarının Yeni Zelanda kökenli Manuka balından nitelik açısından geri kalmadığını söyledi. Stantta cam kovan sergisi ve arılarla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldığını aktaran Korkmaz, tüketicilerin en çok merak ettiği konunun balda tağşiş olup olmadığını anlamak olduğunu belirtti.

tağşiş tespiti ve tüketiciye öneriler:

Korkmaz, balda hileyi el ve gözle ya da basit ev yöntemleriyle anlamanın çok güç olduğunu vurguladı. Halk arasında uygulanan; balı kaşığa koyup akışına bakma, kalemle çizme veya suyla karıştırıp petek görüntüsü arama gibi yöntemlerin güvenilir olmadığını söyledi. Bu tür yüzeysel testlerin yanıltıcı sonuçlar verebileceğini, erken hasat edilmiş gerçek balların bile bazı testleri geçemeyebileceğini ifade etti.

Bal sahteliğinin kesin olarak ortaya konabilmesi için ileri düzey laboratuvar tahlilleri gerektiğini söyleyen Korkmaz, bu analizlerin maliyetinin yüksek olduğunu, dolayısıyla birkaç teneke balın kapsamlı teste tabi tutulmasının ekonomik açıdan zorluk oluşturduğunu belirtti. Bu yüzden tüketicilere öncelikle güvendikleri, tanıdıkları gerçek üreticilerden bal almalarını; üreticiyi tanıyamıyorsa, arkasında güçlü Ar-Ge desteği ve marka değeri olan, market raflarında güven kazanmış firmaların ürünlerini tercih etmelerini önerdi. Yeni kurulmuş, sık sık isim değiştiren firmaların ürünleri konusunda ise dikkatli olunması gerektiğini ekledi.

üretim, rekabet ve fiyat farkları:

Korkmaz, Türkiye'nin kovan sayısı bakımından Çin'den sonra geldiğini ve yaklaşık 9 milyon kovan ile dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığını söyledi. Toplam bal veriminin de yaklaşık 100 bin ton civarında olduğunu, bu üretimle dünya ikinciliği konumunun korunduğunu belirtti. Kovanların doğal ortamlarda üretim yaptığına dikkat çeken Korkmaz, ülke ballarının yurt dışı yarışmalarında, özellikle İngiltere'deki yarışmalarda dereceye girdiğini ve coğrafi işareti olan balların da ödül aldığını söyledi.

Fiyat karşılaştırmasına da değinen Korkmaz, kaliteli Türk kestane ve meşe ballarının kilosunun 3 bin TL civarında satıldığını, Manuka balının ise piyasada bin euro bandında alıcı bulduğunu ifade etti. Ancak bu fiyat farkının doğrudan kalite farkı anlamına gelmediğini; Manuka balının yüksek değerinin bilimsel çalışmalarla kanıtlanması gerektiğini ve bu durumun büyük ölçüde bir PR çalışması olduğunu belirtti.

Korkmaz, bal içeriğindeki şeker profilleri, iletkenlik gibi yüzeysel analizlerin hile yapanlar tarafından manipüle edilebileceğini, fakat bazı özelliklerin kolayca ayarlanamadığını ve bunların yalnızca detaylı tetkiklerde görülebildiğini sözlerine ekledi. Bu nedenle gerçek kalite tespitinin yüzeysel testlerle yapılamayacağını yineledi.

Fuar kapsamında ayrıca Samsun'daki arıcıların, kovandaki artık maddelerden elde ettikleri bal mumlarından kokulu mumlar üreterek ek gelir sağladıkları bildirildi. Korkmaz, stantta bu mumların da sergilendiğini ve üreticilerin ürün çeşitliliğiyle hem gelir hem de atık değerlendirme açısından yeni imkânlar yarattıklarını aktardı.

Sonuç olarak Korkmaz, Türk balının dünya pazarında kalitesiyle rekabet edebildiğini, fakat tüketicinin doğru ürüne ulaşması için üretici güveninin ve gerekirse ileri laboratuvar analizlerinin önemli olduğunu vurguladı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) BİTKİSEL ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRÜ ALİ KORKMAZ