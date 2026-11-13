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Yaz sezonunun izleri: Dalaman havalimanı ocak-ekim döneminde 5 milyon 184 bin 122 yolcu ağırladı

Resmi verilere göre Dalaman Havalimanı, 2026 ocak-ekim döneminde 5 milyon 184 bin 122 yolcuya, 41 bin 909 uçuşa ve 61 bin 847 ton yüke hizmet verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yaz sezonunun izleri: Dalaman havalimanı ocak-ekim döneminde 5 milyon 184 bin 122 yolcu ağırladı

Dalaman havalimanı trafik raporu:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Dalaman Havalimanı ekim ayında yoğun bir trafik kaydetti. Açıklamaya göre, havaalanında Ekim ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 612 bin 677 kişi oldu; aynı dönemde kaydedilen uçak trafiği ve taşınan yük miktarı da dikkat çekti.

Ekim ayı verileri:

Ekim ayında Dalaman Havalimanı'nda gerçekleşen uçak trafiği 4 bin 755 olarak bildirildi. Aynı ay içinde taşınan yük miktarı 7 bin 808 ton seviyesinde gerçekleşti.

Ocak–Ekim döneminin genel görünümü:

Yılın ocak-ekim döneminde ise havaalanı toplam 5 milyon 184 bin 122 yolcuya hizmet verdi. 10 aylık dönemde kaydedilen toplam uçak trafiği 41 bin 909 olurken, taşınan toplam yük miktarı 61 bin 847 ton olarak açıklandı.

Bu veriler, Dalaman'ın özellikle yaz sezonunda turist ve kargo akışını çekmeye devam ettiğini gösteriyor. DHMİ tarafından paylaşılan istatistikler, bölge ulaşım kapasitesi ve altyapı planlaması açısından referans niteliği taşıyor.

DALAMAN HAVALİMANI 10 AYDA 5 MİLYON 184 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ

DALAMAN HAVALİMANI 10 AYDA 5 MİLYON 184 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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