Zorlu Holding'de yeni dönem: Olgun Zorlu başkanlığa getirildi

atama duyurusu:

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından, daha önce Holding Başkan Vekili olarak görev yapan Olgun Zorlu seçildi. Yönetim kurulunun kararıyla gerçekleşen atama, grubun lider kadrosunda süreklilik ve kurumsal deneyimin sürdürülmesi yönünde bir adım olarak açıklandı.

Olgun Zorlu, yeni görevine ilişkin yaptığı değerlendirmede önümüzdeki dönemde yeni iş modellerinin hayata geçirilmesine ve grup şirketlerinin güçlü olduğu alanlarda rekabet gücünün artırılmasına odaklanacaklarını belirtti.

profili ve kurumsal geçmişi:

1988 yılında Zorlu Grubu’nda göreve başlayan Olgun Zorlu, tekstil ve işletme eğitiminin ardından grubun farklı sektörlerindeki şirketlerinde yönetim kurulu seviyesinde sorumluluklar üstlendi ve uluslararası pazarlarda iş geliştirme faaliyetlerine liderlik etti. 1998 yılında Zorlu Holding Yönetim Kurulu’na katılan Olgun Zorlu, 2022 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu ve holdingin kurumsal yapısının gelişiminde etkin rol oynadı.

yeni dönemin öncelikleri:

Atamayla birlikte grup yönetiminin vurguladığı öncelikler arasında verimlilik, inovasyon ve yeni iş modelleri öne çıkıyor. Olgun Zorlu tarafından yapılan kısa açıklamada şunlar ifade edildi: "Yeni dönemde verimlilik, inovasyon ve yeni iş modelleriyle grubumuzun güçlü olduğu iş kollarındaki rekabet gücümüzü artırırken, insan, kültür ve dijital odaklı dönüşüm yolculuğumuza da devam edeceğiz."

Daha kapsamlı değerlendirmesinde Olgun Zorlu, Zorlu Grubu’nun kurucu değerlerine ve liderlerin bıraktığı mirasa atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Yönetim Kurulu Başkanlık görevini, Ahmet Zorlu’dan devraldığımız kıymetli mirası geleceğe taşımanın sorumluluğuyla yürüteceğim. Onun girişimci ruhu, azmi ve ülkemize değer katma kararlılığı, Zorlu Grubu’nun gelişimine yön verdi. Onursal Başkanımız Zeki Zorlu ile Ahmet Zorlu’nun birlikte temellerini attıkları, vizyonlarıyla büyüttükleri grubumuzun değerleri, bugün de en güçlü dayanağımız. Bu köklü miras bundan sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek."

Olgun Zorlu, karar alma süreçlerinde veriye, uzmanlığa ve ortak akla önem verileceğini; insan kaynağı, kurum kültürü ve dijitalleşme eksenindeki yatırımlara devam edileceğini vurguladı.

grubun faaliyet alanları:

Zorlu Grubu, tekstil, tüketici elektroniği, beyaz eşya, mobilite, enerji ve gayrimenkul başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Grup, Türkiye’nin sanayileşmesine, üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sunarken ürün ve hizmetleriyle hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarlarda milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Zorlu liderliğinde, grup stratejisinin mevcut güçlü alanlarda rekabetçiliği artırmaya ve katma değerli ürün ile hizmetlere odaklanmaya devam etmesi bekleniyor.

AHMET NAZİF ZORLU’NUN VEFATININ ARDINDAN ZORLU HOLDİNG’DE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA, HOLDİNG BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREV YAPAN OLGUN ZORLU SEÇİLDİ.