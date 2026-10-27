Muğla Menteşe'de sağanak yol çökmesine yol açtı, araç çukura düşüp mahsur kaldı

Muğla Menteşe'de yol çökmesi

Olay, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi 472 Sokak ile 428 Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgeyi etkileyen yağış sonucunda yolda çökme oluştu ve ulaşımda aksama yaşandı.

olayın gelişimi:

Seyir halindeki bir araç, yolda oluşan çöküntüyü fark etmeyerek çukura düştü ve sürücü ile bir yolcu araçta mahsur kaldı. İki kişi, olay yerinde kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak güvenli alana geçti.

müdahale ve yol güvenliği:

Bölgeye yönlendirilen görevliler, çöken bölümde işaretleme çalışması yaparak diğer araçların bölgeye yaklaşmasını engelledi. Yetkililer, hasarlı kısmın tespiti ve onarımına yönelik çalışmaların planlanacağını belirtti.

Olayda can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmezken, vatandaşların yağışlı havalarda dikkatli olması ve işaretlemelere uyması istendi.

MUĞLA'DA YAĞIŞ NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ, ARAÇ ÇUKURA KAÇTI