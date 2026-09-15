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Bursa’da Kültürpark alt geçidinde şerit değişimi kazaya yol açtı

Bursa Kültürpark Alt Geçidi'nde şerit değiştiren ticari aracın otomobile çarpması sonucu iki araç ağır hasar gördü; sürücü ve yolcular yara almadı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 19:24

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 19:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa’da Kültürpark alt geçidinde şerit değişimi kazaya yol açtı

Bursa Kültürpark Alt Geçidi'nde çarpışma meydana geldi

Ankara Yolu üzerindeki Kültürpark Alt Geçidi'nde bugün öğle saatlerinde bir ticari araç ile otomobilin karıştığı kaza, şerit değişimi sırasında gerçekleşti. Sol şeritte ilerleyen ticari aracın sürücüsünün sağ şeride geçme girişimi sırasında aynı yönde seyreden otomobile çarpması sonucu iki araçta ciddi hasar oluştu.

Kazanın oluş şekli:

Çarpışmanın etkisiyle ticari araç kontrolden çıktı; diğer araç ise refüj ve bariyerlere çarparak durabildi. Olayın tam olarak nasıl geliştiğine ilişkin bilgiler, görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki kamera kayıtlarıyla netleştirilecek.

Hasar ve can kaybı durumu:

Kazanın ardından her iki araçta da ağır maddi hasar meydana geldi. Bölgedeki yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

BURSA’DA ŞERİT DEĞİŞTİREN TİCARİ ARACIN BAŞKA BİR ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2...

BURSA’DA ŞERİT DEĞİŞTİREN TİCARİ ARACIN BAŞKA BİR ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 ARAÇTA AĞIR HASAR OLUŞURKEN, SÜRÜCÜ VE YOLCULAR KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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