chp'li Berhan Şimşek hakkında uzaklaştırma kararı ve ortaya çıkan görüntüler

olayın ayrıntıları:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı belirtilen Özlem Şanver arasındaki husumete ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı. Şanver, Nisan 2026 tarihinde mahkemeye başvurarak fiziksel ve psikolojik şiddet iddialarını iletti.

mahkeme kararı:

Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, başvuru doğrultusunda 6284 Sayılı Kanun kapsamında Şimşek hakkında ilk etapta 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri uygulanmasına hükmetti. Söz konusu kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

görüntüler ve soruşturma:

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri taraflar arasında yaşanan gergin anları içeriyor. Görüntüler, basına yansımasının ardından ilgili birimler tarafından incelenmeye devam ediyor; soruşturmanın seyrine ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

şikâyet ve ifadeler:

Şanver'in önceki ifadelerinde, Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehdit içeren davranışlarda bulunduğu yönündeki iddialar yer aldı. Bu beyanlar mahkeme başvurusunun temel dayanaklarını oluşturdu.

Tarafların beyanları ve güvenlik kamerası kayıtları üzerindeki değerlendirme sürerken, mahkemenin verdiği koruma tedbirinin devam ettiği bildirildi.

BERHAN ŞİMŞEK İLE ÖZLEM ŞANVER ARASINDA YAŞANAN OLAYA İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI