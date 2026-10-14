Bursa'da operasyonda havaya ateş açan arkadaş yakalandı

Bursa merkezli operasyonda aranan zanlı ve arkadaşı gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü. Takip sonucu, hakkında kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü.’nün Demetevler Mahallesi’nde bir adreste saklandığı belirlendi.

Operasyonun gelişimi:

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekipler O.Ü.’yü yakalamaya çalışırken, zanlının arkadaşı Ç.G. ruhsatsız bir tabancayla havaya ateş açtı. Olayın hareketlenmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Polis müdahalesiyle kısa sürede müdahale gerçekleştirildi ve iki şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller ve soruşturma:

Olay yerinde, yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ü. ve Ç.G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca, O.Ü.’nün hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş cezasının bulunmasının yanı sıra çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemleri artırıldı ve benzer olayların önlenmesine yönelik denetimler sürdürülecek.

BURSA’DA ‘KASTEN ADEM ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN HAKKINDA 15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN OPERASYON DÜZENLEYEN POLİS EKİPLERİ, ŞÜPHELİNİN ARKADAŞININ HAVAYA ATEŞ AÇMASIYLA HAREKETLİ ANLAR YAŞADI. BÖLGEYE SEVK EDİLEN TAKVİYE EKİPLERLE BİRLİKTE 2 ŞAHIS YAKALANDI.