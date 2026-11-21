Bursa'da baba tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Süleyman B. evinde tüfekten çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Olayın ardından babası S.B. (51) gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, baba ile oğul arasında başlayan tartışma sırasında ateş açıldı. Her iki tarafın da alkol aldığı iddia edilirken, olay yerinde hayatını kaybeden genç için polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genç adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayda kullanılan tüfeğe ve çevredeki delillere el koydu. Olayın hemen ardından S.B. jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili adli işlem ve soruşturma devam ediyor.

Önceki görüntüler ve soruşturma:

Süleyman B.'nin adı, 13 Nisan 2026 tarihinde saat 00.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrası yapılan kontrolde 3.50 promil alkollü çıkması ve polis ekipleriyle yaşadığı diyaloglarla gündeme gelmişti. O gün kameraya yansıyan görüntülerde genç, polis ekiplerine "Ben zaten polis teşkilatını hayatım boyunca sevmedim, hâlâ sevmiyorum" şeklinde sözler sarf etmişti.

Genç adamın ölümünün ardından aylar önce polisle yaşadığı bu diyalogların görüntüleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yetkililer, hem olay anına ilişkin kayıtları hem de ailenin beyanlarını değerlendiriyor.

Olayla ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak adli süreç ve soruşturma sonuçları bekleniyor. Gözaltına alınan baba hakkında yürütülen işlemler ile olayın kesin meydana geliş şekli adli mercilerin incelemesi sonrası netlik kazanacak.

BURSA'DA 3.50 PROMİL ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN POLİSE SÖYLEDİĞİ SÖZLERLE GÜNDEME GELEN 24 YAŞINDAKİ SÜLEYMAN BAYRAKTAR, BABASI TARAFINDAN TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ. (ARŞİV)