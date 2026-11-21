Duruşmada öne çıkanlar

Bolu Belediyesi'ne ilişkin soruşturma çerçevesinde açılan davanın ikinci gününde tutuklu sanık Tanju Özcan, SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmada iddiaları reddetti. Savcılığın, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle yüklenici firmaya 34.288.376 lira fazla ödeme yapıldığı yönündeki suçlamalarına karşı çıktı.

İddianamede, ayrıca gerçeğe aykırı belge düzenlendiği, ihalelere fesat karıştırıldığı, zimmet ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalar yer alıyor. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli için gözaltı kararı verildi, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve aralarında belediye yöneticileri ile yüklenici firma yetkililerinin bulunduğu şüphelilerden bazıları tutuklandı.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde kayıtlarının tutulduğu ve bu şekilde yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığı iddiasına dayanıyor. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T. ile yüklenici firma yetkilileri F.G., F.L. ve Y.E. bulunuyordu. Bazı sanıklar tutuklanırken, avukat itirazları üzerine B.T., F.L. ve Y.E. tahliye edildi.

Özcan'ın savunması ve iddialara yanıtı:

Savunmasında yüz yüze ifade vermek istediğini belirten Özcan, "Yüz yüze savunma yapmak istiyorum, sizin gözlerinizin içine bakmak istiyorum" diyerek SEGBİS üzerinden yapılan duruşmanın koşullarını eleştirdi. Özcan, suç isnatlarını anlamadığını ve savcılığın iki varsayımı üzerinden bir kurguyla yargılandığını öne sürdü: "Sayın savcımız hayal dünyasında kurgu hazırlamış ve arkadaşlarımla tutuklu olarak yargılanıyoruz."

Özcan, hem belediye çalışanlarını hem de müteahhit firma çalışanlarını dinlediğini; hepsinin masum olduğunu savunduğunu söyledi. Çalışmaların sürdüğünü, temizlik ekiplerinin gece gündüz çalıştığını belirterek, "Ortada bir kamu zararı yoktur" iddiasını tekrar etti ve Temizlik İşleri Müdürü Basri Baytekin'i överek "Temizlik işleri müdürünün alnından öpüyorum" dedi.

Hukuki argümanlar ve 5018 vurgusu:

Özcan, savunmasında ihaleye ilişkin usul ve sorumluluk sınırlarına dikkat çekti. Belediye başkanının ihalelerin her aşamasında doğrudan sorumluluğu olmadığını savunan Özcan, denetim süreçlerinin ve bilirkişi raporlarının da tartışmalı olduğunu söyledi. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na atıfta bulunarak bu kanunun verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinin göz önüne alınması gerektiğini ifade etti: "5018 sayılı kanunla böyle bir zırh varken bana ceza veremezsiniz."

Özcan, delillerin mevcut durumunu sorgulayarak konuşma kayıtları, HTS verileri veya telefon mesajları gibi somut para hareketine dair kanıtlar olup olmadığını mahkeme heyetine sordu. İhaleye ilişkin şartnamede yer alan bir yazım hatasının davayı başlattığını iddia ederek örnek verdi: itfaiye araçlarının 7/24 göreviyle ilgili bölümdeki maddi hataya dikkat çekti ve bilirkişinin bu tek harfe dayanarak olayı genelleştirdiğini savundu.

Mahkeme süreci ve etkileri:

Dava, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 sanıkla sürüyor; 4'ü tutuklu sanık bulunuyor. Sanıklara "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi çeşitli suçlamalar yöneltilmiş durumda. Duruşmaya ara verildi ve süreçte yeni değerlendirmelerle delil incelemesi ile bilirkişi raporlarının ağırlığı belirleyici olacak.

Özcan'ın savunması, belediye içindeki sorumluluk dağılımı, denetim mekanizmalarının kapsamı ve 5018 sayılı kanunun yorumuna ilişkin hukuki tartışmaları gündeme taşıdı. Duruşmada yapılan savunmalar ve sunulacak belgeler, iddianamenin iddia ettiği kamu zararının varlığına veya yokluğuna ilişkin belirleyici olacaktır.

TANJU ÖZCAN (ARŞİV)