İzmir'in COP31 katılımı ve kapsamı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) boyunca uluslararası iklim gündeminde aktif rol aldı. 100 kişiyi aşkın bir ekipten oluşan heyetle hem resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge’de hem de sivil katılıma açık Yeşil Bölge’de kent deneyimlerini paylaştı.

İzmir'in konferans boyunca katıldığı oturum sayısı ve pavyon etkinlikleri dikkat çekti: heyet 14 oturumu Mavi Bölge’de, 8 oturumu Yeşil Bölge’de olmak üzere toplam 22 panel ve etkinliğe katıldı. Ayrıca İzmir Pavyonu’nda 21 panel oturumu ile 9 katılım etkinliği düzenlendi; pavyondaki 7 oturum ise "ÇÖZÜM35" başlığı altında şehrin iklim çözümlerine ayrıldı.

mahalle merkezli yaklaşımın vurgulanması:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, COP31 değerlendirmesinde kentlerin iklim mücadelesinde merkezi bir rolü olduğunu vurguladı. Okyay, "Eylemlerin gerçekleştiği yerler kentler. Özellikle adil geçişte kentlerin rolü çok büyük. Fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde yaşamı değişecek kesimlere yeni iş imkanları sunmak ve kırılgan grupları korumak gerekiyor" sözleriyle adil geçişin uygulama alanının kentler ve mahalleler olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Okyay toplantılarda ayrıca yerel yönetimlerin karar mekanizmalarına dahil edilmesinin önemine işaret ederek, "Bu süreçte yerel yönetimlerin karar mekanizmalarında yer alması gerekiyor. Çünkü adil geçişin uygulanacağı yerler kentler olacak. Hatta kentler de değil, mahalleler olacak. Bu yüzden biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Dirençli İzmir için dirençli mahalleler’ diyoruz" dedi ve konferans boyunca diğer kentlerle deneyim paylaşımının sürdüğünü aktardı.

uygulamalar, iş birlikleri ve öğrenme süreci:

Konferansta İzmir’in mahalle ölçeğinde hayata geçirdiği uygulamalar; yağmur suyu hasadı, mahalle bostanları, su yönetimi, enerji verimliliği ve yurttaşların iklim politikalarına katılımı gibi başlıklarda işlendi. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Genel Müdürü Melek Demir, "Dünya Sağlık Örgütü ve ICLEI gibi kuruluşların oturumlarında İzmir’in yerel çözümlerini anlattık. İklim için Yurttaş Meclisi’nde geliştirilen önerilerin iklim eylem planımıza nasıl yansıdığını paylaştık" ifadeleriyle bu deneyimlerin uluslararası platformlarda yer aldığını belirtti.

İzmir’in temsili, yalnızca uygulamaların tanıtımıyla sınırlı kalmadı; uluslararası kuruluşlar, diğer yerel yönetimler ve finans kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde ortak proje ve finansman imkanları değerlendirildi. Bu temaslar, kentler arası bilgi aktarımı ve potansiyel iş birlikleri için zemin hazırladı.

pavyon etkinlikleri, gençlik ve dilek ağacı:

İzmir Pavyonu, COP31’in günlük temalarına göre düzenlenen programla bilgi ve deneyim paylaşımına açık bir alan haline getirildi. Pavyonda düzenlenen atölye, oyun ve gençlik etkinlikleri farklı yaş gruplarının katılımını sağlarken toplantılarda kentlerin iklim uyumu ve iklim finansmanına erişim yolları ele alındı. Pavyonda ayrıca ÇÖZÜM35 başlığı altında kentin çözüm örnekleri öne çıkarıldı.

İzmir heyetinin faaliyetleri arasında yer alan ve dikkat çeken uygulamalardan biri de "Dilek Ağacı" oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ bu çalışmayı şöyle aktardı: "Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin iklim kriziyle mücadeleye ilişkin dileklerini paylaştığı bir dilek ağacımız da var. Dünya için ve iklim mücadelesinin başarısı için yüzlerce dilek birikti." Beydağ ayrıca, "Dilekleri tek tek okuyup hayata geçirmek için çalışacağız. İzmir’in iklim kırılganlıklarına yönelik çözümleri dünyadan öğrenerek geliştirecek, kendi uygulamalarımızı da dünyayla paylaşacağız" dedi.

Konferans dönüşünde İzmir Büyükşehir Belediyesi, COP31’de gerçekleştirilen görüşmelerin, edinilen deneyimlerin ve tekliflerin kalıcı çalışmalara dönüştürülmesi amacıyla kapsamlı bir raporlama süreci yürütecek. Bu raporlamada uluslararası iş birliği fırsatları, diğer kentlerin deneyimlerinden çıkarılan dersler ve İzmir'de uygulanabilecek somut çözüm önerileri değerlendirilecek.

Sonuç olarak İzmir, COP31 sahnesinde mahalle ölçeğinde dayanıklılık ve yerel katılım eksenindeki yaklaşımını hem anlatan hem de diğer kentlerle öğrenme odaklı temaslar kuran bir aktör olarak öne çıktı. Hem teknik oturumlardaki sunumlar hem de pavyondaki katılımcı çalışmalar, kentin iklim politika ve projelerinin uluslararası ölçekte görünürlüğünü artırdı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 SÜRESİNCE 100 KİŞİYİ AŞKIN EKİBİYLE ULUSLARARASI İKLİM GÜNDEMİNDE YER ALDI.