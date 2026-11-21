olayın ayrıntıları:

Erzurum’da kent merkezindeki bir kuyumcu dükkanına giren R.Ö., iş yeri çalışanlarını silahla tehdit ederek soygun girişiminde bulundu. Çıkan arbede sırasında 2 kişi silahla yaralandı; yaralanma anları ile zanlının ateş ettiği kareler güvenlik kameralarına yansıdı.

olay anı ve görüntüler:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının dükkana giriş, çalışanlarla karşılaşma ve silahla ateş ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntüler polis ekipleri tarafından delil niteliğinde değerlendiriliyor.

soruşturma ve yakalanma:

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılara 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı, ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli işlemleri yapılmak üzere Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor; olayla ilgili ifadeler ve kamera kayıtları titizlikle inceleniyor.

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