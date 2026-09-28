Hassa'da zeytinlik ve anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı

olayın seyri:

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde zeytinlik alan ve anızların bulunduğu bir bölgede yangın çıktı. Bölgeye intikal eden ekipler, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.

Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde çevredeki diğer alanlara geniş çapta sirayet etmeden kontrol altına alındı. Müdahale çalışmaları sırasında alevlerin yayılmasını önlemeye yönelik önlemler önceliklendirildi.

müdahale sonrası işlemler:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgedeki sıcak noktaları tespit ederek kapsamlı bir soğutma çalışması gerçekleştirdi. Soğutma çalışmaları, yeniden alevlenme riskini azaltmaya yönelik olarak titizlikle sürdürüldü.

Yerel yetkililer ve müdahale ekipleri, yangının büyümeden söndürülmesinde koordinasyonun belirleyici olduğunu vurguladı. Olayla ilgili inceleme ve bölgedeki denetimler devam ediyor.

HASSA’DA ZEYTİNLİK ALAN VE ANIZLARDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.