Hassa'da Aktepe Mahallesi'nde ev ve ahır yangını hızla kontrol altına alındı

Aktepe Mahallesi'nde yangın olayı:

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Aktepe Mahallesi'nde bir ev ile bitişiğindeki ahırda yangın çıktı. Olay, mahallede kısa sürede dikkat çekti ve çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuçları:

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, yangının çevre yapılara sıçraması önlendi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi ve hasar tespiti için çalışmalar başlatıldı.

HASSA’DA ÇIKAN EV VE AHIR YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.