Kaza nasıl gerçekleşti:

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi sınırlarında seyir halindeki bir otomobilin önüne aniden köpek çıktı. Sürücünün çarpmasıyla aracın tamponu yerinden çıkarak yola fırladı. Bu sırada meydana gelen karışıklıkta, tamponun etkisiyle oluşan duruma ilişkin ikinci bir çarpışma yaşandı; arkadan gelen başka bir otomobil kazaya karıştı.

Kaza, yolda kısa süreli trafik aksamasına ve çevrede toplanan vatandaşların dikkatine neden oldu. Olayın hemen ardından ilk çarpan araç ve tamponun yola savrulması, zincirleme bir çarpışmaya zemin hazırladı.

sürücünün tepkisi ve müdahale:

Kazada son çarpan aracın sürücüsü, aracından inerek refüje çıktı ve çevredekilere yönelik beklenmedik ifadeler kullandı. Sürücü, 'Kahvem var, lokantam var. Çay içmek isteyen varsa gelsin, çay söyleyeyim. Aç köpekler' şeklinde konuştu ve daha sonra aracının kaputuna çıktı. Sürücünün kaput üzerinde çevredekilere seslenmesi olayın görüntülenmesine yol açtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü ve diğer kazaya karışanları sakinleştirmek için uzun süre müdahale etti. Yetkililer, trafiğin güvenliğinin sağlanması ve tarafların ifadelerinin alınması için çalışma yürüttü. Kazaya ilişkin görüntüler, çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olay, hem tamponun yola fırlaması nedeniyle oluşan fiziksel hasar hem de sürücünün söylemleriyle kısa sürede dikkat çekti. Polis, kazanın oluş biçimi ve tarafların ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı ve trafik güvenliğini yeniden sağlamak için önlemler aldı.

KAZA SONRASI SON ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİNDEN İNEREK REFÜJE ÇIKTI VE GARİP HAREKETLERDE BULUNDU