Olayın ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün akşam, aralarında husumet bulunan R.A. (24) ile K.T. (49) barışmak için bir araya geldi.

Buluşma sırasında taraflar arasında yeniden tartışma çıktı ve her iki taraf da tabancayla birbirlerine ateş etti. Olay yerinde silahla yaralanmalar meydana geldi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Yaralanan K.T., ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralı R.A. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin çalışması:

Olay yerine giden polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; soruşturma ve adli işlemler sürüyor.

YARALANAN K.T., AMBULANSLA SAMSUN ŞEHİR HASTANESİNE KALDIRILDI