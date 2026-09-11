Bursa'da virajı alamayan otomobilin orta refüjü aşması zincirleme kazaya neden oldu

Bursa'da üç aracın karıştığı zincirleme kaza: virajı alamayan otomobil karşı şeride geçti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Ankara istikametine seyir halinde olan 16 BYR 663 plakalı otomobilin sürücüsü Merve E. viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen iki otomobille çarpıştı.

Kaza anı ve araçların çarpışması:

Karşı yönden gelen 16 AFJ 222 ve 16 BTK 417 plakalı araçların sürücüleri kafa kafaya çarpışmayı önlemek için manevra yapsa da çarpışma önlenemedi. Olay yerinde araçların birbirine girmesi sonucu bölge kısa sürede kaotik bir görüntüye dönüştü ve çevrede bulunanlar durumu ekiplerine bildirdi.

Müdahale, yaralananlar ve trafik:

Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Araç sürücüleri Merve E. ile Abdulkerim I. yaralı olarak bildirildi; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Abdulkerim I. ile hafif yaralı Merve E. ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri intikal ederek, araçlarda sıkışan yaralıları ekiplerin çalışmasıyla çıkardı.

Kaza nedeniyle 11 Eylül Bulvarı'nda trafik çift yönlü olarak bir süre durdu ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi; araçların kaldırılmasının ardından trafik kontrollü şekilde yeniden normale döndü.

Olayla ilgili tahkikat ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BURSA’DA VİRAJA GELDİĞİ SIRADA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL, ORTA REFÜJÜ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ. KARŞI YÖNDEN GELEN 2 OTOMOBİLİN SÜRÜCÜLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞMAMAK İÇİN MANEVRA YAPSA DA KAZADAN KURTULAMADI. KAZADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.