Olayın ayrıntıları:

Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki motosikletin başka bir otomobille çarpışması sonucu motosiklet üzerindekiler yola savruldu. Çarpışmanın ardından kazayı gören yaşlı bir adam yaralılara yardım etmek için yanlarına yöneldi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile ilk çarpışmayı takip eden ikinci bir otomobil, yerdeki yaralılara ve yardım eden kişiye çarptı. Sürücü çarpmanın ardından hızını kesmeden başka bir araca da çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda sürüyor.

BURSA’DA BAŞKA BİR OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YERE DÜŞERKEN, YARALILARA YARDIM ETMEK İSTEYEN YAŞLI ADAMIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 3 KİŞİ BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI. SÜRÜCÜ, YARALILARA ÇARPIP BAŞKA BİR ARACA DA VURDUKTAN SONRA DURMAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI. FECİ KAZA SONRASI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.