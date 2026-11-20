kaza ve ilk tespitler:

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kuzey Çevreyolu çıkışında, A.D. (32) idaresindeki 38 ADP 010 plakalı suv virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Kadir Murat hayatını kaybetti, sürücü A.D. ile M.A. yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güzergâhta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yapılan kontrollerde Kadir Murat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar A.D. ve M.A. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

adli işlem ve soruşturma:

Kazaya karışan aracın sürüklenmesi sonrası çekici ile kaldırıldığı, hayatını kaybeden Kadir Murat'ın cansız bedeninin incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN SUV TARZI ARACIN BARİYERLERE GİRDİĞİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI.