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Bursa'da yeni dönem başlıyor: okullar 598 bin 863 öğrenciyi ağırlayacak

14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim yılında Bursa'da 2 bin 71 okulda 598 bin 863 öğrenci ve 40 bin 699 öğretmen ders başı yapacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bursa'da yeni dönem başlıyor: okullar 598 bin 863 öğrenciyi ağırlayacak

Bursa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazırlık tamamlandı

14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle birlikte Bursa genelinde eğitim öğretim yılı resmen başlayacak. Kentte toplam 2 bin 71 okulda eğitim görecek olan 598 bin 863 öğrenci, derslikleri dolduracak; görev yapacak öğretmen sayısı ise 40 bin 699 olarak kaydedildi. Okula uyum süreci ve akademik yılın işleyişine ilişkin hazırlıklar son aşamaya getirildi.

okullar ve öğrenci dağılımı:

Bursa genelindeki okullar, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğrencilere kapılarını açacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için başlayan uyum haftası, kentte 7 Eylül'de başlamıştı; bunun devamı niteliğinde, tüm yaş gruplarını kapsayan düzenlemeler uygulamaya konuldu. Okulların fiziki hazırlıkları, idari planlamalar ve öğretmen atamaları tamamlanarak eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

tatil takvimi ve önemli tarihler:

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi de açıklandı. Buna göre ilk ara tatil 16 Kasım - 20 Kasım tarihleri arasında olacak, yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 - 5 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak. İkinci ara tatili ise 8 Mart - 12 Mart tarihleri arasında planlanırken, eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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