Bursa'da yeni dönem başlıyor: okullar 598 bin 863 öğrenciyi ağırlayacak

Bursa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazırlık tamamlandı

14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle birlikte Bursa genelinde eğitim öğretim yılı resmen başlayacak. Kentte toplam 2 bin 71 okulda eğitim görecek olan 598 bin 863 öğrenci, derslikleri dolduracak; görev yapacak öğretmen sayısı ise 40 bin 699 olarak kaydedildi. Okula uyum süreci ve akademik yılın işleyişine ilişkin hazırlıklar son aşamaya getirildi.

okullar ve öğrenci dağılımı:

Bursa genelindeki okullar, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğrencilere kapılarını açacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için başlayan uyum haftası, kentte 7 Eylül'de başlamıştı; bunun devamı niteliğinde, tüm yaş gruplarını kapsayan düzenlemeler uygulamaya konuldu. Okulların fiziki hazırlıkları, idari planlamalar ve öğretmen atamaları tamamlanarak eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

tatil takvimi ve önemli tarihler:

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi de açıklandı. Buna göre ilk ara tatil 16 Kasım - 20 Kasım tarihleri arasında olacak, yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 - 5 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak. İkinci ara tatili ise 8 Mart - 12 Mart tarihleri arasında planlanırken, eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.