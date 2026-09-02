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Hatice Öz, SMMM’lere özel çözüm birimi ve dijital dönüşüm sözü verdi

ATSO başkan adayı Hatice Öz, SMMM’lere özel 'Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Çözüm Birimi' kuracağını; sicil, kayıt ve belge işlemlerini dijitalleştirip hızlandıracağını açıkladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Hatice Öz, SMMM’lere özel çözüm birimi ve dijital dönüşüm sözü verdi

Hatice Öz’ün SMMM gündemi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, seçim çalışmaları kapsamında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO) yöneticileri ve mali müşavirlerle bir araya geldi. Toplantıya 200’ün üzerinde muhasebeci ve mali müşavir katıldı. Öz, buluşmada ATSO ile mali müşavirler arasındaki ilişkileri yeniden tanımlayacak, bürokratik süreçleri sadeleştirecek ve dijitalleşmeyi hızlandıracak projelerini anlattı.

SMMM’lere özel çözüm birimi ve işleyiş:

Hatice Öz, ATSO bünyesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Çözüm Birimi kurulacağını duyurdu. Yeni birim, başvuru öncesinden tescil sonrasına kadar kesintisiz destek sunacak bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Öz, başvurularda olası hataların önceden tespit edilip düzeltilmesiyle, başvuru ve belge süreçlerinde zaman ve maddi kayıpların azaltılacağını söyledi.

Öz’ün planlarına göre sicil, kayıt ve belge işlemleri dijital ve entegre sistemlerle yürütülecek; böylece ATSO nezdinde mali müşavirlerin talepleri, dilekçeleri ve çözüm önerileri daha hızlı işleme alınacak. Hatice Öz, bu vizyonu özetlerken, 'Sizleri ATSO’nun en doğal, en kıymetli stratejik ortağı olarak konumlandıracağız' ifadesini kullandı.

Bürokrasi ve iletişimde sadeleşme:

Öz, oda işlemlerinde yaşanan zaman kayıplarını azaltacak bir altyapı kurmayı, iletişimi hızlandırmayı ve bürokratik engelleri kaldırmayı taahhüt etti. Sunumunda, taleplerin kurumsal muhataplarla doğrudan yürüyeceği, aracı süreçlerin en aza indirileceği bir model önerildi. Öz, 'Mali müşavirlerimizin ATSO nezdinde doğrudan kurumsal muhatap alındığı, taleplerinizin, dilekçelerinizin ve çözüm önerilerinizin bürokratik engellere takılmadan hızla işleme konduğu bir dönemi başlatacağız' dedi.

ASMO Başkanı Necati Şenyiğit, sunumun acele hazırlanmış olmadığını, aksine mesleğin günlük uygulamalarını kolaylaştıracak bir yaklaşımla tasarlandığını belirtti. Şenyiğit, mali müşavirlerin deneyiminin ve katkısının ATSO karar mekanizmalarında daha görünür olmasının gerekliliğini vurguladı ve Hatice Öz’e başarı dileklerini iletti. Ayrıca 35 yıllık mesleki emek vurgusu yaparak, mesleğin sesinin daha etkin duyurulmasının önemine dikkat çekti.

Yeni nesil ATSO vizyonu ve ekonomi odaklı dönüşüm:

Hatice Öz, SMMM projesini geniş bir ekonomik dönüşüm stratejisinin parçası olarak konumlandırdı. Yapay zekâ, dijitalleşme, e-ticaret, yeni finansman modelleri ve yeşil dönüşümün iş dünyasını dönüştürdüğünü belirterek, ATSO’nun bu değişimin öncüsü olması gerektiğini söyledi. Amaçlarının sadece mevcut işlemleri hızlandırmak olmadığını; üyeleri geleceğe hazırlayan, yeniliklerle buluşturan bir yeni nesil ATSO oluşturmak olduğunu vurguladı.

Toplantıda, Hatice Öz iş dünyası ile mali müşavirlerin ortak bir ekonomik geleceği paylaştığını hatırlatarak, 'Biz aynı gemideyiz' mesajını verdi. Öz, Antalya’nın güçlü bir kent ekonomisine ulaşmasının tüm meslek gruplarının kazanımı olacağını belirtti ve mali müşavirlerin bilgi birikimi ile rehberliğinin bu dönüşümde kritik rol oynayacağını ifade etti.

Seçim sürecinde öne çıkan bu vaatler, ATSO ile mali müşavirler arasındaki ilişkide kurumsal muhataplık, dijital hız ve bürokratik kolaylık açılarından somut adımlar vaat ediyor. Hatice Öz’ün projelerinin hayata geçirilmesi halinde, kayıt ve belge işlemlerinde gözle görülür bir hızlanma ve süreçlerde şeffaflık bekleniyor.

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ...

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (ASMO) BAŞKANI NECATİ ŞENYİĞİT, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE MALİ MÜŞAVİRLERLE BİR ARAYA GELDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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