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Eker Foodist İstanbul'da ürün çeşitliliğini ve iş birliklerini ön plana çıkarıyor

Eker, 1-4 Eylül'de TÜYAP'ta düzenlenen Foodist İstanbul'da ürünlerini sergiliyor; ilişkiler güçlendiriliyor, yeni iş birlikleri için görüşmeler sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Eker Foodist İstanbul'da ürün çeşitliliğini ve iş birliklerini ön plana çıkarıyor

Eker Foodist İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor:

Eker Süt Ürünleri, 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Foodist İstanbul'da sektör profesyonelleriyle buluşuyor. Şirket, fuar kapsamında yıllardır beğeni toplayan klasik ürünlerinin yanı sıra fonksiyonel fayda sunan yenilikçi ürünlerini de tanıtıyor.

Stand ve ürün portföyü:

Eker'in standında ayran, yoğurt, süzme yoğurt, kaymak, peynir grubu, sütlü tatlılar ve probiyotik ürünler gibi farklı kategoriler ziyaretçilerle buluşuyor. Ziyaretçilere ürünleri yakından inceleme fırsatı sunulurken, ürün kategorilerindeki yenilikler ve şirketin üretim ile kalite yaklaşımı hakkında bilgiler paylaşılıyor.

İş birlikleri ve fuarın kapsamı:

Şirket, fuar süresince mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi ve yeni iş birliklerinin temellerini atmayı hedefliyor. Standında görevli temsilciler, Eker'in ürün portföyü ve üretim uzmanlığı hakkında bilgi almak isteyen sektör paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Foodist İstanbul, ihracattan dijitalleşmeye, sürdürülebilirlikten gıda teknolojilerine uzanan programıyla Türkiye ve dünyadan üretici, ihracatçı ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Etkinlikte 60 ülkeden 2 binin üzerinde satın alma profesyoneli yer alıyor ve dört gün boyunca yeni ticari bağlantılar ile sektörün geleceğine yönelik gelişmeler ele alınıyor.

Eker'in fuardaki varlığı, hem ürün gamını profesyonellere tanıtmak hem de sektördeki dönüşümün tartışıldığı platformlarda doğrudan temas kurmak açısından önem taşıyor; şirket, fuar sürecini yeni iş birlikleri için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

EKER SÜT ÜRÜNLERİ, 1-4 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN FOODİST İSTANBUL&#039;DA ÜRÜN GAMINI SEKTÖR...

EKER SÜT ÜRÜNLERİ, 1-4 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN FOODİST İSTANBUL'DA ÜRÜN GAMINI SEKTÖR PROFESYONELLERİYLE BULUŞTURUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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