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Bursa’nın 7 asırlık mutfak mirası akademik ve deneyimsel bir buluşmayla masaya yatırıldı

BUÜ, GADER ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen EGCON, 700 yıllık Bursa mutfak mirasını deneyimsel ve bilimsel bir çerçevede ele aldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa’nın 7 asırlık mutfak mirası akademik ve deneyimsel bir buluşmayla masaya yatırıldı

Bursa deneyimsel gastronomi kongresi kentin zengin mutfak geçmişini tartışmaya açtı:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Gastronomi Akademisyenleri Derneği (GADER) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bursa Deneyimsel Gastronomi Kongresi (EGCON) 27-30 Ağustos tarihlerinde dört günlük yoğun bir programla kentin mutfak mirasını akademik kayıt altına aldı. Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi merkezli düzenlenen etkinlik, 1326–2026 arasını kapsayan 700 yıllık süreç üzerinden kentin lezzet ve üretim kültürünü multidisipliner yaklaşımla ele aldı.

Kongre yapısı ve katılımcı profili:

Kongre, Türkiye’nin 21 farklı üniversitesinden akademisyenler, sektör temsilcileri ve şefleri bir araya getirdi. Organizasyon aynı zamanda Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali’nin akademik altyapısını oluşturdu; bildirilerin hakemli değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Journal of Gastronomy (JoGA) dergisinde yayımlanarak uluslararası literatüre kazandırılması hedefleniyor. Sunumların yanı sıra workshop, saha çalışmaları ve tadım etkinlikleriyle kongre katılımcılara teorik bilginin pratikle buluştuğu bir platform sağladı.

Bursa’nın tarihsel lezzetleri ve kültürel bağlamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba tarafından vurgulandığı üzere, kentin sofra kültürü yalnızca yemek tariflerinden ibaret değil; tarihî ve sosyokültürel kimliğin taşıyıcısı. Biba, yufka ıslaması ve hünkârbeğendi gibi örneklerden başlayıp döner kebap ve siyah incire kadar uzanan ürünlerin kentin hafızasını yansıttığını belirtti. Bu perspektif, gastronomiye hem geçmişin belgelenmesi hem de geleceğe taşınması sorumluluğu olarak yaklaşıyor.

Deneyimsel yaklaşım ve eğitim iş birliği:

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu kongrenin deneyimsel kurgusuna dikkat çekti; bildirilerin konuşulup unutulduğu klasik bilimsel toplantıların ötesine geçilerek tat, işitme ve dokunma dahil beş duyuya hitap eden uygulamalı bir yapı tasarlandığını aktardı. Kırıştıoğlu, sürecin kent tanıtımına hizmet ettiğini ve katkı sağlayan kurumlar arasında Harmancık Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencilerinin faaliyetlerinin önemine değindi.

Programın içeriği ve sonuç odaklı uygulamalar:

Kongrenin Proje Eş Koordinatörü ve BUÜ Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım programı 7 kronolojik döneme göre kurguladıklarını söyledi. 1326’dan 2026’ya uzanan çerçevede Yörük mutfağı, vakıf mirası keşkül-ü fukara, esnaf kültürünü temsil eden tahinli pide ve göç etkilerini gösteren cantık ile döner kebap gibi öğelerin ele alındığı belirtildi. Ayrıca hazırlanan Bursa Gastronomi Rotası ile katılımcılara kentteki lezzet ve kültür mirasını sahada deneyimleme imkânı sunuldu.

Kongre, bilimsel sunumların yanı sıra düzenlenen saha etkinlikleri ve tescilli lezzet tadımları ile son buldu; hedef, ortaya çıkan akademik çıktıları uluslararası platformlarda görünür kılarak Bursa’yı gastronomi alanında öne çıkarmak ve mirası gelecek kuşaklara aktaracak bilimsel bir altyapı oluşturmak olarak özetlenebilir.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE GASTRONOMİ AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ (GADER) İŞ BİRLİĞİ VE BURSA...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE GASTRONOMİ AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ (GADER) İŞ BİRLİĞİ VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN BURSA DENEYİMSEL GASTRONOMİ KONGRESİ (EGCON), 27-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 4 GÜNLÜK YOĞUN PROGRAMLA KENTİN ZENGİN MUTFAK MİRASINI BİLİMSEL DÜNYANIN DEĞERLENDİRMESİNE SUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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