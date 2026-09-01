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Gaziantep uluslararası satrançta yeni buluşma noktası oldu: 1’inci Gazi Open başladı

31 Ağustos-6 Eylül 2026'da Gaziantep Kamil Ocak Salonu'nda başlayan 1’inci Gazi Open'a 23 ülkeden yaklaşık 700 sporcu katıldı; ödül havuzu 1,5 milyon TL.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gaziantep uluslararası satrançta yeni buluşma noktası oldu: 1’inci Gazi Open başladı

1’inci Gazi Open başladı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 1’inci Gazi Open Uluslararası Açık Satranç Turnuvasının açılışı yapıldı. Organizasyon 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde Gaziantep Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşiyor ve turnuvaya 23 farklı ülkeden yaklaşık 700 sporcu başvurdu.

katılım yapısı ve hedefler:

Turnuva dört farklı kategoride düzenleniyor; Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden usta satranççılar, genç yetenekler ile çeşitli yaş gruplarından sporcular aynı organizasyonda yarışıyor. Organizasyonun amaçlarından biri, Gaziantep'in uluslararası spor organizasyonları alanındaki marka değerini yükselterek kenti dünya satranç camiasında önemli bir buluşma noktası haline getirmek.

ödül havuzu ve turnuva önemi:

Turnuvada dereceye girecek sporculara toplam 1 milyon 500 bin TL nakit ödül dağıtılacak. Bu ödül havuzu, organizasyonu Türkiye'deki önemli ödül havuzuna sahip uluslararası açık satranç turnuvalarından biri konumuna getiriyor ve katılım profiline katkı sağlıyor.

açılış töreni ve konuşmalar:

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta satrancın zihinsel gelişime katkısına vurgu yaparak, satranç için satırıyla ifade etti: Satranç insan zihninin jimnastik salonudur. Şahin, yarışmacıların bu oyun sayesinde akıl, hafıza ve tahmin yeteneklerini geliştirdiklerini belirtti ve yarışmacılara başarı dileklerini iletti. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de turnuvanın kent için taşıdığı öneme dikkat çekerek sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin ve protokol üyelerinin sembolik açılış hamlesiyle turnuva resmen başladı. Programın sonunda protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirerek günün anlam ve önemini kayda aldı.

GAZİANTEP’TE, 1’İNCİ GAZİ OPEN ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI’NIN AÇILIŞI YAPILDI

GAZİANTEP’TE, 1’İNCİ GAZİ OPEN ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI’NIN AÇILIŞI YAPILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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