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Bursa'nın genç güreşçilerinden uluslararası gurur

Başkan Vekili Şahin Biba, Balkan Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan Belediyesporlu genç güreşçileri makamında ağırlayıp başarılarını kutladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursa'nın genç güreşçilerinden uluslararası gurur

Bursa'nın genç güreşçilerinden uluslararası gurur

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Hırvatistan’ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle kentin yüzünü güldüren Belediyesporlu sporcuları makamında kabul etti. Toplantıda, başarıların arkasındaki hazırlıklar, verilen destekler ve genç sporcuların geleceğe dönük hedefleri konuşuldu.

madalyalar ve katılımcılar:

Görüşmede, U17 kategorisi 80 kiloda Balkan şampiyonu Rüstem Öztürk, gümüş madalya kazanan Taha Öztürk ve Hamza Yakup Oran ile U20 kategorisinde gümüş madalya sahibi Beytullah Burak Bilgen yer aldı. Sporcuların başarıları, Belediyespor ve kent açısından somut bir kazanım olarak değerlendirildi.

tebrik, mesajlar ve sosyal duyarlılık:

Başkan Vekili Şahin Biba, sporcuları madalyalarından ve sergiledikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek gençlerin spora yönelmesinin önemine vurgu yaptı: "Gençliğin ‘nereye gidiyor’ diye sorgulandığı bir dönemde sizin sporla uğraşmanız çok güzel. Gençlerimizin böyle sporlarla uğraşmasından gurur duyuyoruz."

Sporcular, İsrailli rakiplerine karşı elde edilen galibiyetleri anarken "İsrailli rakiplerimizi yenerken Filistinli masum insanlar ve çocuklar aklımıza geldi. Onları düşünerek mücadele ettik" dedi. Başkan Vekili Biba bu ifadeleri karşılayarak, "Onlara karşı galibiyetiniz hepimizin gururunu okşuyor. Bu başarının Bursa’dan olması ise bizim için ayrı bir gurur oldu" şeklinde konuştu ve ekledi: "Mücadeleniz ve başarılarınızla Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmün bir nevi acısını çıkarmış gibi oluyorsunuz."

Büyükşehir Belediyespor Başkanı Sezer Sezgin ise Biba’ya spora verdiği destekler için teşekkür ederek, "Başkanımızın güreşe özel ilgi göstermesi çok büyük bir şans. Bizlere müthiş imkânlar sağlıyorsunuz. Sporcularımız da bu imkânları bu başarılarla taçlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, genç sporcuların başarılarının kent hafızasındaki yerini sağlamlaştırma ve ilerleyen dönemdeki ulusal ve uluslararası hedeflerine yönelik desteklerin sürdürülmesi sözleriyle sona erdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA GÖSTERDİKLERİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA GÖSTERDİKLERİ MÜCADELE VE KAZANDIKLARI MADALYALARLA BURSA’NIN GÖĞSÜNÜ KABARTAN BELEDİYESPOR GÜREŞÇİLERİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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