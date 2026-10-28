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Türkiye'nin ilk madalyaları Özbek'le geldi

Ningbo'daki Dünya Halter Şampiyonası'nda Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kiloda koparmada ve toplamda gümüş, silkmede bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Türkiye'nin ilk madalyaları Özbek'le geldi

Türkiye'nin ilk madalyaları Özbek'le geldi

Ningbo'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye, milli sporcu Muhammed Furkan Özbek sayesinde turnuvanın ilk madalyalarını elde etti. Genç halterci, erkekler 65 kiloda üç kez kürsüye çıkarak ülke adına dikkat çeken bir sonuç aldı.

özbek'in kürsü başarısı:

Muhammed Furkan Özbek, koparmada 147 kilo kaldırarak bu disiplinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkmede ise 183 kilo kaldırdı ve bu performansıyla bronz madalya kazandı. Toplamda ulaştığı 330 kilo ile Özbek, bir kez daha kürsüde yer alıp toplamda gümüş madalyayı elde etti.

diğer sonuçlar:

Aynı sıklette B grubunda yarışan Ferdi Hardal, girdiği ağırlıklarda istenen başarıyı gösteremedi. Erkekler 65 kilonun dünya şampiyonu ise Kuzey Kore'den Jin Myong Pak oldu. Türkiye için Özbek'in üç madalyası, organizasyona güçlü bir başlangıç anlamı taşıdı.

MİLLİ HALTERCİ MUHAMMED FURKAN ÖZBEK, DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI’NDA ERKEKLER 65 KİLODA TOPLAM 330...

MİLLİ HALTERCİ MUHAMMED FURKAN ÖZBEK, DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI’NDA ERKEKLER 65 KİLODA TOPLAM 330 KİLODA DÜNYA İKİNCİSİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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