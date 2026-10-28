Müsabaka durdu: Fethiyespor ile Eyüpspor kupada yağış yüzünden yarıda kaldı

Fethiyespor ile Eyüpspor kupa maçında yağış nedeniyle ara verildi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor ile Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maç ilk yarıda yaşanan gollerle tempolu bir görüntü sergiledi; ancak devre sonunda başlayan sağanak oyunu belirleyici hale getirdi.

Goller ve maçın ilk yarısı:

20. dakikada Pintor ile Eyüpspor 1-0 öne geçti. 35. dakikada Kerem Pala'nın ceza alanı içinde düşürülmesi sonucu verilen penaltıyı Mehmet Kaan Türkmen gole çevirdi ve skor 1-1'e geldi. 45. dakikada köşe vuruşunu iyi takip eden El Yamiq topu ağlarla buluşturarak ilk yarının 2-1 Eyüpspor üstünlüğüyle tamamlanmasını sağladı.

Hakem kararı ve erteleme:

İlk yarının sonrasında başlayan sağanak yağış, devre arasında şiddetini artırdı. Hakem heyeti, saha zemininin futbol oynamaya elverişliliğini yerinde kontrol ettikten sonra karşılaşmanın ikinci yarısının başka bir tarihte oynanmasına karar verdi. Böylece kupa maçının tamamlanması ileri bir tarihe bırakıldı.

FETHİYESPOR-EYÜPSPOR MAÇI ŞİDDETLİ YAĞIŞA TAKILDI