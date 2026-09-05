Bursaspor'un hücum hattı Amine Boutrah'ın sakatlığıyla sınavda

Bursaspor'da sakatlık gelişmesi:

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında İstanbulspor’u 4-0 mağlup eden Bursaspor’un galibiyet sevinci, maçın ikinci yarısında oyundan çıkan Fransız kanat oyuncusu Amine Boutrahın sakatlık haberiyle gölgelendi.

Sakatlığın detayları:

Kulübün yaptığı açıklamaya göre Boutrah’ın yapılan muayene ve görüntülemelerinde sol addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edildi. Oyuncunun durumu sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor.

Tedavi ve dönüş takvimi:

Kulüp, sporcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını ve sahalara dönüş sürecinin 2-3 hafta olarak öngörüldüğünü bildirdi. Nihai kararın sporcunun klinik yanıtı ve önümüzdeki günlerde yapılacak kontrol taramalarına göre verileceği vurgulandı.

Boutrah’ın kesin dönüş tarihi, tedaviye vereceği klinik yanıt ve kontrol görüntülemelerinin sonuçları netleşince açıklanacak.

BURSASPOR'UN İSTANBULSPOR MAÇINDA SAKATLANAN BAŞARILI HÜCUM OYUNCUSU AMİNE BOUTRAH'IN SOL ADDÜKTÖR LONGUS KASINDA GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİĞİ, SAHALARA DÖNÜŞÜNÜN 2-3 HAFTA SÜRECEĞİ AÇIKLANDI.