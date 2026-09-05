İtalyan çalıştırıcı Italiano'dan uyarı: tam kadro olunca gerçek Beşiktaş ortaya çıkacak

Italiano'nın maç sonrası değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Italiano, zorlu deplasmandan galip ayrılmanın mutluluğunu vurguladı ve takımın geri düşüp pes etmediğini öne çıkardı.

İtalyan çalıştırıcı, maçın özellikle ikinci yarısında takımın fiziksel kalitesini gösterdiğini belirtti. Orta sahada Orkun, Salih ve Olaitan'ın dikkat çekici performansından memnun olduğunu söyleyen Italiano, oyuncuların istek ve mücadelesinin kendisini tatmin ettiğini ifade etti.

tam kadro olduğunda beklenen seviye:

Italiano, oynanan oyundan memnun olduğunu ancak takımın daha iyi olacağını da ekledi. Henüz sezonun dördüncü haftasında olunduğuna dikkat çeken teknik adam, lig maratonunun uzun olduğunu ve Avrupa maçlarının da yeniden başlayacağını hatırlattı. Italiano, "tüm oyuncular hazır olarak takıma dahil olduğunda gerçek Beşiktaş'ı ancak o zaman görebiliriz" diyerek eksiklerin tamamlanmasının takım kimliğini tamamlayacağına inandığını belirtti.

oyun planı ve hücum tercihleri:

İtalyan çalıştırıcı, rakibin tek forvet ve bir 10 numara ile sahaya çıktığını önceden öngördüklerini ve savunmada sayısal üstünlük kurmaya çalıştıklarını ifade etti. Maç boyunca topu kazanma süreleri ve kullanılan duran top sayısı gibi metriklerin kendisini memnun ettiğini söyleyen Italiano, skoru elde ettikten sonra da hücum futbolunu tercih ettiklerini vurguladı.

Teknik adam, özellikle Muriç'e şans vermemeye çalıştıklarını; kontra oyunu yerine daha hücum odaklı kalmanın galibiyeti getirdiğini aktardı. Ayrıca topları hızlı kazanmaya devam ettiklerini ve savunma düzeninde istenen sayısal üstünlüğü kurduklarını belirtti.

kadıköy'de atmosfer ve hakem değerlendirmesi:

Kadıköy'deki atmosferin büyük bir onur olduğunu ifade eden Italiano, kendisi ve ekibi adına bu ortamda oynamanın önemli olduğunu söyledi. Taraftarların tutkusuna vurgu yapan çalıştırıcı, bu galibiyetin camiaya ve maça gelip takımı yalnız bırakmayan taraftarlara armağan olduğunu belirtti.

Hakem Halil Umut Meler'in performansına ilişkin olarak ise Italiano, maç hakkında konuşmayı tercih ettiğini; Skriniar ile Vlahovic arasında yaşanan olay dışında karşılaşmanın sportif bir gece olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, derbi galibiyeti sonrası, "Gerçek Beşiktaş’ı tüm oyuncular hazır olduğunda göreceğiz" dedi.