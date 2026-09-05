Kartal: mağlubiyetin sorumluluğunu ben ve ekibim üstleniyoruz

maçın kısa değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal, maçın sonucunun sorumluluğunu açıkça üstlendi.

"Beklentilerin altında oyun oynadık. Üzgünüz, bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Taraftarlarımıza iyi futbol seyrettiremedik. Bu maçtan ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız" diye konuştu.

oyun, topa sahip olma ve taktiksel değerlendirme:

Kartal, takımın topa sahip olma alışkanlığına vurgu yaparak bugün bunu sağlayamadıklarını belirtti: "Bugün topa çok sahip olamadık. Oyun geçişe döndü çünkü sürekli uzun oynadık." Sürekli uzun oynanmasının kaptırılan toplarla rakibe pozisyonlar verdiğini aktardı.

Teknik adam, fiziksel durumla ilgili çelişkili ancak net tespitlerde bulundu: "Fizik olarak iyi durumdayız. Bugün ne fizik ne taktik olarak iyi değildik." Bu zaafların maçın kaderinde belirleyici olduğunu ifade etti.

hakem kararları ve hamlelerin analizi:

Kartal, hakem kararlarına dair soruya, ligde geçen 4 haftaya dair gözlemlerini paylaştı: "4 haftadır ligde mücadele ediyoruz. 4 haftadır hakemlerin bize karşı tutumunu, lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini; bu akşamkiyle 4. oldu." Takdir haklarının ve sahadaki davranışların sonuçlarını izleyicilerin takdirine bıraktığını söyledi.

İkinci yarıya dair taktiksel açıklamasında Kerem'i 10 numara gibi 2. forvet oynattıklarını, ancak orta sahada kaptırılan toplarda geri dönüşlerin zayıf kaldığını ve bunun 2. gole neden olduğunu belirtti: "Orada kaptırdığımız toplarda geri dönüşlerde zayıf kaldık ve 2. golü yedik."

transfer süreci ve yönetim ilişkisi:

Yabancı kuralı ve kadro planlamasına ilişkin soruda Kartal, kararların nasıl alındığını özetledi: "Transferlerle ilgili, transfer komitemiz yaz transfer sürecinde çalıştılar. Bizim de fikrimiz alındı. Yönetimle birlikte bu kararları aldık." Teknik ekip olarak sürece dahil olduklarını vurguladı.

Kartal, alınan dersleri uygulamaya koyacaklarını ve takımın kısa sürede toparlanıp lige odaklanacağını belirterek basın toplantısını sonlandırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş mağlubiyetinin tek sorumlusunun kendisi ve ekibi olduğunu söyledi.