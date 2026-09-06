Kadıköy'de alınan galibiyetin morali yüksek: Emirhan Topçu değerlendirdi

Emirhan Topçu maç sonu değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından konuşan Beşiktaşlı oyuncu Emirhan Topçu, elde ettikleri sonucun takım morale açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

galibiyetin takım üzerindeki etkisi:

Topçu, karşılaşmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Bizim için çok moral oldu gerçekten bu 3 puan. Deplasmanda, Kadıköy’de 3 puan aldık. Gerçekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Antrenmanlarda ve maç hazırlığında yapılan çalışmaların sonuç verdiğini söyleyen oyuncu, teknik ekibin maça gösterdiği hazırlığın derbi bilincine dayandığını aktardı.

taraftar, performans ve gelecek hedefleri:

Fenerbahçe seyircisinin maç öncesinde sarf ettiği "Hoş geldiniz" mesajına değinen Topçu, bunun takımın taraftarına da bir selam olduğunu belirtti ve "Hoş bulduk dedik. Biz de zaten bunun cevabını verdiğimizi düşünüyorum" dedi. Ayrıca deplasman cevabına ilişkin, "Biz de ikinci devre İnönü’ye bekleriz, onlar da hoş gelir inşallah. Tekrardan orada görüşürüz" sözleriyle karşılaşmanın rekabetçi havasına dikkat çekti.

Performans değerlendirmesinde isimlere odaklanmadığını söyleyen Topçu, sahada elinden geleni vermeye çalıştığını ifade etti: "Yani açıkçası isim isim bakmıyorum ben. Çünkü elimden geldiği gibi performans vermeye çalışıyorum... 3 puan 3 puandır yani. Kime karşı iyi oynadığın önemli değil. Ben hep böyle oynamaya çalışacağım, elimden geleni vermeye çalışıyorum her zaman." Bu açıklama, oyuncunun bireysel sorumluluk anlayışını ve takım odaklı yaklaşımını ortaya koydu.

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldıkları 2-1'lik galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.