Trossard: derbide kontrol bizdeydi, taraftar için kazandık

Maçın ardından:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maç sonrası basına konuşan Leandro Trossard, galibiyetin takım ve taraftar için taşıdığı anlamı değerlendirdi.

"Özel bir maçtı. Özellikle taraftarımız için çok anlamlı ve özel bir maçtı. Daha iyi olan taraf bizdik. Sahada da bunu mücadelemizle gösterdiğimizi düşünüyorum. 3 puanı aldığımız için mutluyuz ve bugün taraftarımıza bir şeyler verebildiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kutlamalar ve taraftar:

Trossard, derbi sonrası yaşanan kutlamaların beklendiğini ve kulüp çevresi için galibiyetin önemini vurguladı: "Dediğim gibi herkes için çok büyük bir maçtı, çok büyük bir derbi galibiyetiydi. Hem taraftar için hem camiamız için, başkanımız için de aynı şekilde. Böyle zorlu bir deplasman derbisinden sonra bu kutlamalar, bu şekilde kutlamak tabii ki de normal. Şu anda anın tadını çıkartıyoruz ama daha sonrasında işimize de devam edeceğiz."

Takım performansı ve gelecek:

Maçtaki takım dengesinden memnun olduğunu belirten Belçikalı oyuncu, genç isimlere de övgü yağdırdı: "İkisi de çok iyi oyuncu, ikisi de çok farklı kalitelere sahip olan oyuncular. Herkesin hazır olduğunu, tüm takımın hazır olduğunu da bugün sizlerle görebilirsiniz. Kariyerim boyunca ben de farklı oyuncularla oynadım, etrafımda farklı takım arkadaşlarım oldu. İkisiyle de oynamak, hem Rıdvan'la hem Ouattara ile oynamak da benim için harikaydı."

Trossard ayrıca hücum kaynaklarına dair değerlendirmede bulunarak, "Daha fazla gol belki atabilirdik ama bugün için en önemli şey 3 puanı almaktı ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Sezona iyi başlamanın önemine de değinerek, "Önemliydi iyi başlamak. Her sezon başı çok önemlidir. Tabii ki her maç ayrı ayrı önemlidir ama biz sezona iyi başladık. Böyle devam etmek istiyoruz. Sezon uzun, sezon sonu için konuşmak şu anda istemiyorum, henüz daha çok erken. Ama önümüzdeki maçlar için güzel bir sinyal oldu bizim adımıza. Güzel şeyler gösterdik, hepimizin hazır olduğunu da gösterdik" dedi.

Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri derbi maçının ardından yaptığı açıklamada, "Daha iyi olan taraf bizdik" dedi.