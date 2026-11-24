olay ve arama çalışmaları:

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında, 10 Eylül 2026 tarihinde hayvancılıkla uğraşan E.B.’nin (25) 11 aylık bebeği Büşra kayboldu. İhbar üzerine AFAD, Jandarma ve diğer ekipler tarafından kırsalda geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler ve gönüllüler, zorlu arazi ve zaman zaman olumsuz hava koşulları altında arama sürdü.

Arama çalışmalarının ilk gününde, ailenin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, bebeğe ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve alt bebek bezi bulundu. Bu buluntular, soruşturmaya yön verebileceği için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

soruşturmada gelişmeler:

Soruşturmayı yürüten Divriği Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadeler ve değerlendirmeler sonrası, anne E.B(27) ve baba Y.B’nin (41) de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile bireylerinin kolluk kuvvetlerine verdikleri ilk ifadelerde, bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceği belirtildi. Ancak süreç içinde anne E.B. ifadelerini değiştirerek önce babayı, ardından babanın bebeği sattığını iddia etti.

İddialar kapsamında, bebeği satın aldığı düşünülen kişi olduğu belirtilen M.K. hakkında Diyarbakır’da gözaltı işlemi yapıldı; alınan ifadenin ardından şüphelinin suçsuz olduğu değerlendirilerek serbest bırakıldığı açıklandı.

adli tıp ve bekleyen sorular:

Bulunan kıyafetlerin gerçekten Büşra’ya ait olup olmadığının, üzerlerinde kan veya soruşturmaya etki edebilecek diğer bulguların tespiti için Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyor. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi, adli tıp raporunun sonuçlarına bağlı durumda.

Yetkililer, ekiplerin yaklaşık 75 gündür süren arama faaliyetlerinde somut bir ize rastlanamadığını, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle arama çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Aramalar, hava koşulları elverdiğinde yeniden başlatılacak.

Dosyada beklenen adli tıp sonuçları ve tutuklamalara ilişkin ayrıntılar, soruşturmanın seyrini belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Yetkililer ve aile yakınları, Büşra’nın bulunması için sonuç odaklı bir takip ve belgelendirme sürecinin sürdüğünü ifade ediyor.

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebekten 75 gündür haber alınamıyor