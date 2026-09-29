Muratpaşa’da 23 branşla spora başlangıç: sonbahar dönemi kayıtları açık

Muratpaşa’da sonbahar dönemi spor okulları için başvurular devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi, 2026-2027 yılı sonbahar dönemi kapsamında düzenlediği spor okullarıyla kent sakinlerini spora davet ediyor. Belediyenin internet sitesi üzerinden başvuruların kabul edildiği programda 23 farklı branştaki kurslar çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak planlandı.

program içeriği:

Sonbahar dönemi programında takım sporları olarak futbol, voleybol ve basketbol yer alırken, raket sporları bölümünde tenis, badminton, squash ve masa tenisi dersleri bulunuyor. Savunma sporları kapsamında boks, kick boks, judo, karate ve minder güreşi eğitimleri verilecek. Ayrıca su sporları kategorisinde yüzme ve su cimnastiği, bireysel ve grup sağlığına yönelik dersler arasında ise pilates, zumba, aerobik, step, fitness ve cimnastik programda yer alıyor. Zihinsel ve yön bulma becerilerini geliştiren branşlar olarak satranç ve oryantiring de öğrencilerin tercih edebileceği seçenekler arasında sayıldı.

kayıt takvimi ve başvuru:

Spor okullarında sonbahar dönemi eğitimleri 1 Ekim tarihinde başlayacak ve 22 Ocak tarihinde sona erecek. Kayıt yaptırmak isteyenler, branşları ve ders programlarını inceleyerek online başvuru yapabilecekleri spor.muratpasa-bld-gov.tr adresini kullanacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından, sporda toplumcu yaklaşım modeli doğrultusunda hayata geçirilen bu uygulamanın, her yaştan kent sakininin sporla buluşmasını hedefleyen belediyenin kapsamlı organizasyonları arasında olduğu belirtildi.

Program, hem rekreasyon amaçlı spor yapmak isteyenler hem de belirli branşlarda düzenli eğitim almak isteyenlere yönelik seçenekler sunuyor; başvuru ve kontenjan bilgileri belediyenin internet sayfasında yer alıyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NİN 2026-2027 YILI SONBAHAR DÖNEMİ SPOR OKULLARI KAPSAMINDA ÇOCUK VE YETİŞKİNLERE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ 23 FARKLI BRANŞTAKİ KURSLAR İÇİN KAYITLAR DEVAM EDİYOR. BAŞVURULAR, BELEDİYENİN RESMİ İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.