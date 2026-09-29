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Jandarma öğrenciler için okul güvenliği farkındalığını artırıyor

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Uğurlu İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere okul güvenliği ve çevre riskleri hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Jandarma öğrenciler için okul güvenliği farkındalığını artırıyor

jandarmadan okul ziyareti

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğurlu İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette jandarma personeli, okul güvenliği uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

ziyaretin amacı ve kapsamı:

Etkinlikte öncelik, öğrencilerin okul ve çevresinde karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarının artırılması olarak belirlendi. Jandarma yetkilileri, okul çevresinde alınan tedbirleri anlatarak güvenlik süreçlerinin nasıl işlediğini açıkladı ve okul yönetimiyle ortak değerlendirmelerde bulundu.

çalışmanın etkisi ve sürdürülebilirliği:

Faaliyetler, Güvenli Eğitim, Bilinçli Gelecek anlayışı doğrultusunda planlandı. Jandarma personelinin etkinliklere katılımı öğrencilerin heyecanına ortak olurken, yapılan bilgilendirmelerin güvenli eğitim ortamına katkı sağlaması hedeflendi. Ayrıca, kurum yetkilileri bu tür bilgilendirme ve ziyaret faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürüleceğini bildirdi.

Bu çalışmalarla jandarma, öğrenci, veli ve okul yönetimi arasında iletişimi güçlendirerek okul güvenliğinin pekiştirilmesine destek olmayı amaçlıyor.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, UĞURLU İLK VE ORTAOKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR...

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, UĞURLU İLK VE ORTAOKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. OKUL GÜVENLİĞİ VE ÇOCUKLARIN KARŞILAŞABİLECEĞİ RİSKLERE KARŞI FARKINDALIK KONULARI ELE ALINDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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