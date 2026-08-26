Büyük zaferin 104. yılında Sagopa Kajmer Delikliçınar Meydanı'nda sahne alacak

kutlama programı ve konser ayrıntıları:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu taçlandıran Büyük Taarruzun 104. yıldönümü, Denizli'de geniş katılımlı etkinliklerle anılacak. Organizasyonu üstlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi kutlama programının merkezine müziği koydu; 30 Ağustos 2026 Pazar akşamı Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik, kentte birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Programın en dikkat çeken etkinliği ise Türk rap müziğinin önemli isimlerinden Sagopa Kajmer konseri olacak. Saat 21.00'de başlayacak olan konserde sanatçı, sevilen parçalarını Denizlililer için seslendirecek. Meydanı doldurması beklenen on binlerce müziksever, zafer coşkusu ile bayram heyecanını aynı anda yaşayacak.

başkan çavuşoğlu'nun çağrısı:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 30 Ağustos ruhunun ecdada olan borcun en güzel ifadesi olduğunu vurgulayarak tüm kentlileri kutlamalara davet etti. Çavuşoğlu, bağımsızlık iradesinin dünyaya haykırıldığı bu gurur gününde Denizli'den tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajı verilmesini istedi.

Başkan, vatandaşları ellerindeki ay yıldızlı bayraklarla meydanda buluşmaya çağırdı ve zaferin 104. yılında aynı heyecanı paylaşmanın önemine dikkat çekti. Etkinlik, hem anma hem de kent için ortak bir kutlama fırsatı sunacak; katılımcılar konser ve törenlerle dolu bir akşam geçirecekler.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TÜRK RAP MÜZİĞİNİN USTA İSMİ SAGOPA KAJMER DENİZLİLİLERLE BULUŞACAK. BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, TÜM KENTİ BU COŞKUYA ORTAK OLMAYA DAVET ETTİ.