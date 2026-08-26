Gürpınar’da dört gün sürecek müzik ve eğlence şenliği

Gürpınar Müzik Günleri 13 yıl sonra yeniden düzenleniyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde, mahallenin belediyelik olduğu dönemde en son 2013 yılında gerçekleştirilen Gürpınar etkinlikleri, 13 yıl aradan sonra yeniden hayat buluyor. Etkinlikler 26-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve dört gün sürecek programla ilçe sakinlerini bir araya getirecek.

Program ve sanatçılar:

Gürpınar Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenecek organizasyon kapsamında her akşam saat 21.00’de başlayacak konserler yer alacak. Sahne alacak isimler arasında Necati ve Saykolar, Soner Bektaş, Zeynep Dizdar ve Nez bulunuyor. Gün içinde ise yöresel ürün stantları, farklı eğlence alanları ve çocuklarla gençler için kurulacak bir lunapark ziyaretçilere açık olacak.

Organizasyon ve bütçe:

Etkinliği Çivril Belediyesi organize edecek; belediye yetkilileri, organizasyonun belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadan gerçekleştirileceğini duyurdu. Belediye, yıl içinde daha önce de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlemişti ve Gürpınar Müzik Günleri ile ilçenin sosyal yaşamına yeni bir etkinlik daha eklenmiş oluyor.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, etkinliğe tüm vatandaşları davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Gürpınar Müzik Günleri başlıyor. İlk kez düzenleyeceğimiz Gürpınar Müzik Günleri ile 26-29 Ağustos tarihleri arasında dört gün boyunca müziğin ve eğlencenin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız."

Gürpınar Müzik Günleri, 26 Ağustos’ta başlayıp 29 Ağustos’ta sona erecek ve mahallede uzun süredir beklenen kültürel ve sosyal hareketliliği yeniden canlandırması bekleniyor.

ÇİVRİL BELEDİYESİ, GÜRPINAR’DA 13 YIL ARADAN SONRA YENİDEN DÜZENLENECEK MÜZİK GÜNLERİ İLE İLÇEYE DÖRT GÜN SÜRECEK MÜZİK VE EĞLENCE PROGRAMI KAZANDIRIYOR.