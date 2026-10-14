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büyükçekmece karağaç yolu yağış sonrası göle döndü

İstanbul'daki sağanak, Büyükçekmece Karaağaç Yolu'nu göle çevirdi; biriken su sürücüleri mahsur bıraktı, vatandaşlar ve belediye ekipleri kurtarma başlattı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:22

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

büyükçekmece karağaç yolu yağış sonrası göle döndü

Büyükçekmece'de sağanak ulaşımı aksattı

İstanbul’da etkili olan yoğun sağanak yağış, Büyükçekmece’de ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Karaağaç Yolunda oluşan su birikintileri yolun bazı bölümlerini göle çevirdi ve ilerlemeyi neredeyse imkânsız hale getirdi.

yollarda su baskını ve araçların mahsur kalması:

Biriken su nedeniyle birçok sürücü ilerleyemeyip araçlarında mahsur kaldı. Bazı araçlar suyun içinde beklerken, sürücüler ve yolcular kısa süreli panik yaşadı. Olay yerinde bekleyen vatandaşlar, kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi; özellikle suyun seviyesinin yükselmesi ve yolların kullanılamaz hale gelmesi drone görüntülerine de yansıdı.

belediye ekipleri ve müdahale çalışmaları:

İhbarın ardından belediye ekipleri bölgeye intikal ederek temizleme ve tahliye çalışmalarına başladı. Ekipler, suyun tahliyesi ve mahsur kalan araçların güvenli bölgelere çekilmesi için çalışma yürüttü.

Yetkililer, kısa sürede çözüm için çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtirken, vatandaşlardan benzer durumlarda yetkililere haber vermeleri ve riskli bölgelere yaklaşmamaları istendi.

Olayın ve müdahalelerin ayrıntıları, bölgeden çekilen dron görüntülerinde net olarak görüldü; görüntüler, sağanağın kısa sürede oluşturduğu su birikintilerinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

KARAAĞAÇ YOLU GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

KARAAĞAÇ YOLU GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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