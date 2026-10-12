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Aydın'dan şehit ailesine ziyaret: devletin ve milletin minneti iletildi

Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, şehit polis memuru Hasan Özdemir’in ailesini ziyaret ederek devletin ve milletin şükranını iletti, destek verdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydın'dan şehit ailesine ziyaret: devletin ve milletin minneti iletildi

Aydın'dan şehit ailesine ziyaret: devletin ve milletin minneti iletildi

Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, vatan uğruna canını feda eden şehit polis memuru Hasan Özdemir’in ailesini ziyaret ederek, hem kurum hem de millet adına taziyelerini iletti. Ziyarette, şehidin geride bıraktığı ailenin toplum için taşıdığı anlam bir kez daha vurgulandı.

ziyaretin mesajı:

Karaduman, şehit ailelerinin toplumun en hassas ve korunması gereken kesimleri olduğunu belirterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğu" ve kurumun desteğinin süreceği mesajı paylaşıldı.

devlet ve kurum desteğinin önemi:

Ziyarette, sadece sözlü taziyelerin ötesinde, ailenin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda devlet kurumlarının koordineli çalışacağı tekrarlandı. Karaduman, şehitlerin geride bıraktıkları ailelerinin millete bırakılan en kutsal emanetlerden biri olduğunu hatırlatarak, tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında ayrıca, şehit yakınlarına yönelik ilgilerin kesintisiz sürdürüleceği, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde destek mekanizmalarının işletileceği ifade edildi. Ziyaret, hem taziye hem de kurumsal dayanışma mesajı taşıdı.

Kurumun paylaşımında, şehit polis memuru Hasan Özdemir’in anısının yaşatılacağı ve ailesinin ihtiyaçlarının gözetileceği taahhüt edildi. Bu tür ziyaretler, hem toplumsal saygının hem de devletin sorumluluğunun somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FARUK KARADUMAN, VATAN UĞRUNA CANINI FEDA EDEN ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN...

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FARUK KARADUMAN, VATAN UĞRUNA CANINI FEDA EDEN ŞEHİT POLİS MEMURU HASAN ÖZDEMİR'İN AİLESİNE ANLAMLI BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ. ŞEHİDİN AİLESİYLE YAKINDAN İLGİLENEN KARADUMAN, DEVLETİN VE MİLLETİN ŞEHİT AİLELERİNE DUYDUĞU MİNNET VE ŞÜKRAN DUYGULARINI İLETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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