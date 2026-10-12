Jandarma eğitimleriyle öğrencilere trafik güvenliği bilinci aşılandı

eğitimin kapsamı ve amacı:

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eğitimlerin amacı, trafik güvenliği bilincini artırmak ve trafik kurallarına uyma alışkanlığını küçük yaştan itibaren kazandırmak olarak belirlendi. Yapılan bilgilendirmeler, öğrencilerin trafikte daha dikkatli ve sorumluluk sahibi davranmalarını sağlamak üzere planlandı.

katılımcılar ve ilçe dağılımı:

İscehisar, Sinanpaşa, Bayat ve Sultandağı ilçelerinde gerçekleştirilen eğitimlere toplam 23 öğretmen ve 503 öğrenci katıldı. Etkinlikler, okullarda öğretmenlerle koordineli şekilde yapıldı.

eğitimde vurgulanan temel konular:

Eğitim programında özellikle trafik kurallarına uymanın önemi, trafikte güvenli davranış biçimleri ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik temel hususlar ele alındı. Katılımcılara günlük hayatta uygulanabilecek pratik öneriler de aktarıldı.

Eğitimler planlandığı şekilde tamamlandı ve verilen bilgilendirmelerin, öğrencilerde trafik bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendi.

AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN ARTIRILMASI VE TRAFİK KURALLARINA UYMA ALIŞKANLIĞININ KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN KAZANDIRILMASI AMACIYLA EĞİTİM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.