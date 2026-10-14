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Büyükçekmece'de Karaağaç Yolu göle döndü, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'daki sağanak, Büyükçekmece Karaağaç Yolu'nu su altında bıraktı; araçlar mahsur kaldı, belediye ekipleri ve vatandaşlar kurtarma çalışması yürüttü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Büyükçekmece'de Karaağaç Yolu göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Büyükçekmece'de Karaağaç Yolu göle döndü, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Büyükçekmece'de ulaşımı aksattı. Karaağaç Yolu'nda biriken su nedeniyle çok sayıda araç ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı; sürücüler araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Olayın ayrıntıları:

Sağanak sonrası cadde ve sokaklarda oluşan birikintiler, bazı araçları tamamen çevreledi. Bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı; ancak yükselen su seviyesi nedeniyle ilerleme sağlanamadı. Yaşanan o anlar dron ile havadan görüntülendi ve bölgedeki elektrikli ve sürüş güvenliği risklerini ortaya koydu.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek temizlik ve tahliye çalışmasına başladı. Ekipler, yollardaki suyu boşaltmak ve mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma yürütüyor. Vatandaşların da zaman zaman müdahalede bulunduğu görüldü; ekiplerin çalışmaları sürüyor ve ulaşımın normale dönmesi için temizlik çalışmalarına öncelik verildi.

Büyükçekmece’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, yol göle döndü araçlar mahsur...

Büyükçekmece’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, yol göle döndü araçlar mahsur kaldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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