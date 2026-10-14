Büyükçekmece'de Karaağaç Yolu göle döndü, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Büyükçekmece'de ulaşımı aksattı. Karaağaç Yolu'nda biriken su nedeniyle çok sayıda araç ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı; sürücüler araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Olayın ayrıntıları:

Sağanak sonrası cadde ve sokaklarda oluşan birikintiler, bazı araçları tamamen çevreledi. Bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı; ancak yükselen su seviyesi nedeniyle ilerleme sağlanamadı. Yaşanan o anlar dron ile havadan görüntülendi ve bölgedeki elektrikli ve sürüş güvenliği risklerini ortaya koydu.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek temizlik ve tahliye çalışmasına başladı. Ekipler, yollardaki suyu boşaltmak ve mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma yürütüyor. Vatandaşların da zaman zaman müdahalede bulunduğu görüldü; ekiplerin çalışmaları sürüyor ve ulaşımın normale dönmesi için temizlik çalışmalarına öncelik verildi.

Büyükçekmece’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, yol göle döndü araçlar mahsur kaldı