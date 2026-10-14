Esenyurt’ta sağanak yaşamı felç etti; evleri ve yolları su bastı

selin etkilediği bölgeler:

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Esenyurt’ta yaşamı olumsuz etkiledi. Akçaburgaz Mahallesi başta olmak üzere bazı caddeler göle döndü ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Evleri su basan bazı konut sahipleri içeriye dolan suyu boşaltmak zorunda kaldı; mahallede ulaşım büyük ölçüde aksadı.

vatandaşların müdahalesi:

Ardıçlı Mahallesi yolunda biriken su nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Vatandaşlar araçların üzerinde kurtarılmayı bekledi ve ekipler gelene dek kendi imkanlarıyla müdahale ederek suyu tahliye etmeye çalıştı.

Olay anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı; korku dolu anlar ve çaresizlik bu kayıtlarla ortaya çıktı.

ARDIÇLI MAHALLESİ YOLUNU SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI.