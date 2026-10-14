Dolar 49,3863 +0,04%
Euro 55,3149 +0,10%
Bist 12.189,31 -0,50%
Altın Gram 6.615,75 -0,26%
EUR/USD 1,1193 -0,09%
Brent Petrol 106,07 +0,36%
--°

Esenyurt’ta sağanak yaşamı felç etti; evleri ve yolları su bastı

İstanbul’daki sağanak Esenyurt’ta etkili oldu; Akçaburgaz ve Ardıçlı mahallelerinde yollar göle döndü, evleri su bastı, vatandaşlar suyu tahliye etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt’ta sağanak yaşamı felç etti; evleri ve yolları su bastı

selin etkilediği bölgeler:

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Esenyurt’ta yaşamı olumsuz etkiledi. Akçaburgaz Mahallesi başta olmak üzere bazı caddeler göle döndü ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Evleri su basan bazı konut sahipleri içeriye dolan suyu boşaltmak zorunda kaldı; mahallede ulaşım büyük ölçüde aksadı.

vatandaşların müdahalesi:

Ardıçlı Mahallesi yolunda biriken su nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Vatandaşlar araçların üzerinde kurtarılmayı bekledi ve ekipler gelene dek kendi imkanlarıyla müdahale ederek suyu tahliye etmeye çalıştı.

Olay anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı; korku dolu anlar ve çaresizlik bu kayıtlarla ortaya çıktı.

ARDIÇLI MAHALLESİ YOLUNU SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI.

ARDIÇLI MAHALLESİ YOLUNU SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuzey Akım sabotajının ilk ceza duruşması Hamburg'da başladı
images

Gemlik-Orhangazi yolunda zincirleme kaza: dört araç birbirine girdi, trafik bir...
images

Cenaze yolculuğunda minibüs devrildi, Yozgat'ta 8 kişi yaralandı
images

Sultangazi’de Selçuklu Bulvarı’nda göle dönüşen alt geçitte itfaiye aracı mahsur...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çınarlıkuyu'da vatandaşın sesi: Hakan Şimşek talepleri not aldı

Karabük barosunda Sibel Şirin dönemi: yönetim kadrosu belirlendi

Bülbülzade Parkı davasında heyet değişikliği gerekçesiyle duruşma ertelendi

Kuzey Akım sabotajının ilk ceza duruşması Hamburg'da başladı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı