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Büyükkılıç'tan zabıta haftasında teşekkür ve 'zabıta belediyelerin vitrinidir' vurgusu

Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile Zabıta Haftası'nda zabıta personeliyle buluşup 200. kuruluş yılını kutladı ve teşekkür etti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Büyükkılıç'tan zabıta haftasında teşekkür ve 'zabıta belediyelerin vitrinidir' vurgusu

Kayseri'de zabıta haftası buluşması:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Zabıta Haftası çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeli ve bürokratlarla bir araya geldi. Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programda personelle tek tek sohbet eden Başkan Büyükkılıç, emeğe ve görevin önemine dikkat çekti.

Kutlama ve program detayları:

Her yıl 1-7 Eylül tarihlerinde anılan Zabıta Haftası kapsamında düzenlenen programda, Zabıta Teşkilatı'nın 4 Eylül 1826'ya uzanan kurumsal geçmişi hatırlatıldı ve teşkilatın 200. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Programa AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve zabıta personeli katıldı.

Büyükkılıç'ın mesajı ve birlik vurgusu:

Programa emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, personele hitaben "Haftanızı tebrik ediyorum, kutluyorum" diyerek iyi dileklerde bulundu. Konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin duruşu ve ilçelerle olan uyumunun altını çizen Büyükkılıç, "Zabıta belediyelerin vitrinidir" ifadesiyle zabıta teşkilatının kente sunduğu hizmetin görünürlüğüne vurgu yaptı.

Büyükkılıç, zabıta görevlerinin yürütülmesinde merhamet, iyi niyet ve sabrın önemine değinerek vatandaşların huzur ve konforuna yapılan hizmetin altını çizdi. Ayrıca birlik ve beraberlik mesajı vererek, "ekibimiz sağ olsun, elhamdülillah yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz" sözleriyle belediye kaynaklarını personelin hizmetine sunma kararlılığını paylaştı.

Program sonunda Zabıta Daire Başkanlığı personeli, teşkilata gösterilen ilgi ve düzenlenen anlamlı program için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti; buluşma, karşılıklı iyi dileklerle sonlandırıldı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, EŞİ DR. NECMİYE BÜYÜKKILIÇ İLE BİRLİKTE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, EŞİ DR. NECMİYE BÜYÜKKILIÇ İLE BİRLİKTE ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ VE BÜROKRATLARI İLE BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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