Caboğlu'nun güven tazelediği kongrede birlik vurgusu

kongre ve seçim:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresi, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde İlhami Caboğlu yeniden il başkanı seçilerek güven tazeledi.

divan ve katılımcılar:

Kongrede divan seçiminde MHP MYK Üyesi ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP MYK üyesi Şahin Kartal, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık ve Düzce Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Coşkun seçildi. Raporlar okunarak kabul edildi.

konuşmalar ve mesajlar:

Raporların okunmasının ardından yapılan konuşmalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye önerisi değerlendirilerek birlik ve beraberlik mesajı verildi. Seçimde ise 600 delegenin oyunu alan İlhami Caboğlu yeniden il başkanı seçildi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ DÜZCE İL BAŞKANLIĞI OLAĞAN KONGRESİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TEK LİSTE İLE GİDİLEN KONGREDE MEVCUT BAŞKAN İLHAMİ CABOĞLU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ