Özgür Özel Manisa'da bağ üreticilerinin geçim kaygılarını gündeme taşıdı

Özgür Özel Hacıhaliller'de üreticilerle bir araya geldi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi'nde üzüm kurutma sergisini ziyaret ederek üreticilerle görüşmeler yaptı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, ilçe belediye başkanları ve partililer de hazır bulundu. Özel, anneannesi Sadriye Babacan’ın bu köyden Manisa'ya gelin gittiğini hatırlatarak bağlarla çocukluktan gelen bir bağı olduğunu söyledi.

Yerel üretimin tablosu ve üreticinin sıkıntıları:

Özel, Manisa'nın Türkiye üzüm üretiminde öne çıktığını vurgulayarak üretimin payını paylaştı: Türkiye'de üretilen üzümün %35'i Manisa'da üretiliyor; Mersin