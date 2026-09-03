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musalla camii restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı

Selçuklu dönemine uzanan Musalla Camii, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından restorasyonu tamamlanarak Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yeniden ibadete açıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:00

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

musalla camii restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı

Musalla Camii yeniden ibadete açıldı

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tarihi Musalla Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Restorasyon çalışmasının kapsamı:

Musalla Camii'nin tarihsel kökenleri Selçuklu dönemine uzanıyor. Depremin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon, yapının özgün dokusuna uygun şekilde yürütüldü. Yapısal onarım, özgün yüzeylerin korunması ve uygulanan tekniklerle caminin aslına uygun biçimde tadilatı sağlandı.

Açılış töreni ve devletin yeniden ihya hedefi:

Açılış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adıyaman il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Ersoy törende, "2023’te asrın felaketi olan deprem felaketi yaşadık. Felaketten hemen sonra da asrın en büyük tekrar ayağa kaldırma operasyonunu devletimiz başlattı. Şu ana kadar deprem bölgesindeki bakanlığa bağlı kültürel varlıklarımızın ve vakıflara bağlı tescillenenlerin çok büyük bir kısmı tamamlandı. Son kalan az bir kısım var onları da hedefimiz yıl sonuna kadar hepsini tekrar ihya etmek, tekrar vatandaşlarımızın kullanımına açmak. Adıyaman’da da güzel ve önemli bir açılış için bulunuyoruz" dedi.

Açılışın ardından cami, yeniden vatandaşların ibadetine açıldı ve bölgedeki kültürel varlıkların onarımına ilişkin sürecin önemli bir aşaması tamamlanmış oldu.

TARİHİ MUSALLA CAMİİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY&#039;UN KATILDIĞI TÖRENLE...

TARİHİ MUSALLA CAMİİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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