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Yılmaz'tan Erhürman'a taziye ziyareti: dayanışma vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarındaki felaketin ardından taziye için gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziyelerini iletti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:46

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yılmaz'tan Erhürman'a taziye ziyareti: dayanışma vurgusu

Görüşme ve taziye ziyareti:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Girne açıklarında meydana gelen felaketin ardından taziye ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)nde temaslarına başladı. Heyet, kabul için KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından karşıladı.

Destek ve teşekkürler:

Görüşme sırasında Cevdet Yılmaz, Tufan Erhürman ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti. Erhürman ise, Türkiye Cumhuriyetine ve yetkililere gösterilen dayanışma ile sağlanan destekler için teşekkür etti.

Temasların içeriği:

Taraflar, felaketin ardından yürütülen çalışmalar ve verilen destek çerçevesinde dayanışmanın sürdürüleceğini vurguladı. Ziyaret, taziye ve karşılıklı teşekkür ifadeleriyle kayda geçti ve heyetin KKTC programı kapsamında devam eden temaslara işaret etti.

Toplantıda öne çıkan hususlar arasında taziye mesajlarının iletilmesi ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik dayanışma çağrısının yinelenmesi yer aldı. Kabul töreni, iki tarafın kriz dönemlerinde koordinasyon ve destek mesajlarını pekiştirdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ VE BERABERİNDEKİ HEYET, TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNMAK ÜZERE...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ VE BERABERİNDEKİ HEYET, TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNMAK ÜZERE GELDİKLERİ KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN İLE GÖRÜŞTÜ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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