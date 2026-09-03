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van’ın üretim gücünü birlikte artırma çağrısı

Van OSB Başkanı Memet Aslan, ziyaret sonrası Van’ın üretim kapasitesini artırmak için ortak akıl, finansman kolaylıkları ve yeni yatırımlar gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Elif Demir

van’ın üretim gücünü birlikte artırma çağrısı

van organize sanayi bölgesi'nde ortak akıl vurgusu:

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, kentin ekonomik ve ticari potansiyelinin daha etkin kullanılması gerektiğini belirtti. Aslan, OSB'nin üretim, yatırım ve istihdam açısından kentin en güçlü lokomotifi olduğunu söyleyerek mevcut yatırımların güçlendirilmesi ve yeni yatırımların kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

AK Parti Van Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk’ün OSB ziyareti sırasında Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan görüşmenin verimli geçtiğini kaydeden Aslan, bölgedeki çalışmaların kentin üretim kapasitesine somut katkılar sunduğunu ifade etti.

kamu, yerel yönetim ve sivil toplum dayanışması:

Aslan, sanayinin daha güçlü bir yapıya kavuşması için kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’lar ve iş dünyası arasında güçlü bir dayanışmanın şart olduğunu vurguladı. Van'ın ihtiyaçlarının çözümünde Van Valisi Ozan Balcı öncülüğünde milletvekilleri, kurumlar ve iş dünyasının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede, OSB yönetiminin kent içindeki paydaşlarla yoğun istişare içinde olduğu ve bu koordinasyonun yatırımların yönlendirilmesi ile üretimin artırılmasında belirleyici rol oynadığı belirtildi.

finansman imkanları ve tekstil potansiyeli:

Toplantının gündemlerinden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen yeni kredi paketi oldu. Aslan, finansman imkanlarının yatırım, üretim ve istihdam için hayati önemde olduğunu belirtti ve hükümet desteklerinin Van için önemli fırsatlar yarattığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca tekstil sektörüyle ilgili çalışmalar ele alındı. Aslan, tekstilin Van’da istihdam ve üretim açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyerek bu alana yönelik plan ve teşviklerin önceliklendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantı sonunda Memet Aslan, ziyaret için Burhan Kayatürk’e teşekkür ederek istişarelerin Van sanayisinin geleceği açısından önemini bir kez daha vurguladı. OSB yönetimi, önümüzdeki dönem için hem mevcut projelerin güçlendirilmesine hem de yeni yatırım fırsatlarının takip edilmesine odaklanacaklarını bildirdi.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, VAN’IN SAHİP OLDUĞU EKONOMİK VE...

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, VAN’IN SAHİP OLDUĞU EKONOMİK VE TİCARİ POTANSİYELİN DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, “ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ; ÜRETİM, YATIRIM VE İSTİHDAM AÇISINDAN KENTİN LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİDİR” DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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