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Çağlayan'da ana güzergah yenileniyor, Girlevik şelalesi hattı asfaltlanıyor

İl Özel İdaresi, Erzincan Valiliği koordinesinde Çağlayan'da yıpranmış yol bölümlerini sıcak asfaltla yenileyip Girlevik Şelalesi ulaşımını kolaylaştırıyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 06:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Çağlayan'da ana güzergah yenileniyor, Girlevik şelalesi hattı asfaltlanıyor

Belde içi yol yenileme çalışması:

Erzincan Valiliği koordinesinde yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında, Çağlayan beldesindeki eksik ve yıpranmış yol bölümleri sıcak asfaltla kaplanıyor. Çalışmalar, İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada yürüttüğü müdahalelerle ilerliyor ve belde içerisindeki ana güzergahın büyük ölçüde yenilenmesi hedefleniyor.

Daha önce parke taşla kaplı olan yollar, bölgede yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle zaman içinde zarar görmüştü. Yapılan onarımların ardından kalan bölümlerin de sıcak asfaltla kaplanmasıyla yol standardının yükseltilmesi planlanıyor.

Çalışmanın kapsamı ve hedeflenen hatlar:

Son yıllarda kısmi olarak asfaltlanan kısımların tamamlanmasının yanı sıra, Çağlayan'dan Girlevik Şelalesi yönüne uzanan bölümün de asfaltlanmasıyla ana hattaki çalışmaların bitirilmesi amaçlanıyor. Bu adım, belde içi dolaşımı kolaylaştırarak ana arterlerde süreklilik sağlayacak.

Sürücüler ve bölge halkı, altyapı çalışmaları sonrasında kalan hasarlı bölümler nedeniyle uzun süredir ulaşım konforundan şikâyet ediyordu; devam eden asfaltlama ile daha güvenli ve konforlu bir ulaşım beklentisi oluştu.

Turizm ve yerel beklentiler:

Özellikle yaz aylarında Girlevik Şelalesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin belde içindeki ulaşım konforunun artması bekleniyor. Yenilenen yol ağı, ziyaretçi ulaşımını kolaylaştırarak bölge turizmine dolaylı katkı sağlayabilir.

Çağlayan Belediye Başkanı Çetin Çay ve belde sakinleri, gerçekleştirilen yol çalışmaları için Erzincan Valiliği ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte belde içi trafik akışında ve ziyaretçi memnuniyetinde olumlu değişimler hedefleniyor.

ERZİNCAN’IN TURİZM BELDESİ ÇAĞLAYAN’DA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ERZİNCAN’IN TURİZM BELDESİ ÇAĞLAYAN’DA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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