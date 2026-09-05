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Erzincan'da asırlık bağların Cimin Üzümü sofraya dönüşüyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 200 yıllık bağlarda coğrafi işaretli Cimin Üzümü hasada girdi; kilosu markette 200 liradan satışa sunuldu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 07:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da asırlık bağların Cimin Üzümü sofraya dönüşüyor

Hasat başladı:

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaklaşık 200 yıllık bağlarda yetiştirilen, coğrafi işaret tescilli Cimin Üzümü’nün yeni hasadı başladı. Üreticiler bağlarda yoğun mesai harcarken, ürün market raflarında kilogramı 200 liradan tüketiciyle buluşuyor.

Siyah çekirdekli sofralık üzüm grubunda yer alan Cimin Üzümü, kendine özgü aroması ve mayhoş tadıyla öne çıkıyor. Diğer üzüm çeşitlerine göre daha düşük şeker oranına sahip olması ürünü farklılaştırıyor ve taze tüketimde rahatlık sunuyor.

Üretim ve pazar:

Üzümlü ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda bağcılık yapılırken, normal sezonlarda yıllık ortalama 6 bin ton Cimin Üzümü üretildiği belirtiliyor. Üretimin önemli bölümü iç piyasada tüketilirken ürün için Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden de talep geliyor.

Üreticilerden Muhammed Karakelle, hasat döneminde bağlarda yoğun çalışma yürüttüklerini ve yıllık üretimin bölgelere göre değişiklik gösterdiğini ifade etti; Karakelle yıllık üretimin 5 ila 10 bin ton arasında değişebildiğini belirtti. Bir başka üretici Mehmet Canbaba ise Cimin Üzümü’nün bölgenin önemli tarımsal değeri olduğunu vurgulayarak, üretimin geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü aktardı.

Canbaba, üzümün kendine has lezzetine dikkat çekerek üretimin tüketime güven vermesini sağladığını söyledi: "Ne kadar yenirse yensin rahatsız etmiyor."

Yeni hasatla birlikte Cimin Üzümü, Erzincan’dan Türkiye’nin farklı bölgelerine ve yurt dışındaki tüketicilere gönderilmeye başlandı. Üreticiler sezonun verimli geçmesini umuyor ve coğrafi işaretli bu yerel ürünün bilinirliğinin artmasını hedefliyor.

ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 200 YILLIK BAĞLARDA YETİŞTİRİLEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ...

ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 200 YILLIK BAĞLARDA YETİŞTİRİLEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ CİMİN ÜZÜMÜ’NÜN HASADINA BAŞLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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