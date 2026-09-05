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Kaymakam Hökelekli köy ziyaretlerinde halkın taleplerini yerinde dinledi

Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, Denizdamı ve Çadırtepe köylerinde vatandaşlarla buluştu; talepleri dinleyip yürütülen çalışmaları ve ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 06:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaymakam Hökelekli köy ziyaretlerinde halkın taleplerini yerinde dinledi

Kaymakam ziyaretlerinin amacı:

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçe merkezine bağlı Denizdamı ve Çadırtepe köylerini ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde kaymakam, köylerin genel durumu hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla doğrudan görüşme fırsatı buldu.

köylerin ihtiyaçları ve taleplerin tespiti:

Ziyaret sırasında vatandaşların talep ve ihtiyaçları dinlendi; altyapı, hizmet ve günlük yaşamı ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişi yapıldı. Kaymakam Hökelekli, köy sakinlerinin ilettiği önerileri not alarak önceliklendirme konusunda değerlendirme yaptı.

yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi:

Toplantılarda ayrıca köylerde devam eden çalışmalar ele alındı ve olası eksikliklerin giderilmesi için atılabilecek adımlar konuşuldu. Hacı Osman Hökelekli, vatandaşların geri bildirimlerini dikkate alacağını belirterek yerinde inceleme ve koordinasyonun süreceğini ifade etti.

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HÖKELEKLİ KÖY ZİYARETLERİNDE BULUNDU

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HÖKELEKLİ KÖY ZİYARETLERİNDE BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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